Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230325/kto-iz-pedagogov-teper-ne-obyazan-proxodit-attestatsiyu-33207486.html
Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию
Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию
Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.
2023-03-25T09:02+0500
2023-03-25T10:09+0500
общество
узбекистан
учитель
педагог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0a/22661407_0:268:3079:1999_1920x0_80_0_0_df7cdf1a02e9033ea3f5737f12e45a0d.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана расширило перечень педагогов, которым не нужно проходить обязательную аттестацию.С 1 апреля 2023 года обязательную аттестацию не проходят учителя:В Узбекистане с 1 января 2022 года изменилась практика проведения аттестаций педагогов. В частности, теперь не формируют аттестационные комиссии на уровне министерств и ведомств, областей, городов и районов.Аттестация педагогов и прием документов о присвоении им квалификационной категории (должности) проходит через специальный портал на официальном сайте ЦГУ или ЕПИГУ, либо Государственной инспекции по надзору за качеством образования.Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.Педагоги, достигшие пенсионного возраста, очередную аттестацию не сдают, сохраняя при этом действующую квалификационную категорию (должность) независимо от срока прохождения аттестации, и получают зарплату по данной квалификационной категории.Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0a/22661407_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e07842e8b02ca8f9a7799c1f53684466.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан постановление перечень педагоги обязательная аттестация кто не сдает не подлежит кому не обязательно сдавать
узбекистан постановление перечень педагоги обязательная аттестация кто не сдает не подлежит кому не обязательно сдавать

Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию

09:02 25.03.2023 (обновлено: 10:09 25.03.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен по русскому языку, иллюстративное фото
Единый госэкзамен по русскому языку, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана расширило перечень педагогов, которым не нужно проходить обязательную аттестацию.
С 1 апреля 2023 года обязательную аттестацию не проходят учителя:
со стажем педагогической деятельности 25 лет и более;
которым осталось не более 5 лет до выхода на пенсию по возрасту.
В Узбекистане с 1 января 2022 года изменилась практика проведения аттестаций педагогов. В частности, теперь не формируют аттестационные комиссии на уровне министерств и ведомств, областей, городов и районов.
Аттестация педагогов и прием документов о присвоении им квалификационной категории (должности) проходит через специальный портал на официальном сайте ЦГУ или ЕПИГУ, либо Государственной инспекции по надзору за качеством образования.
Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.
Педагоги, достигшие пенсионного возраста, очередную аттестацию не сдают, сохраняя при этом действующую квалификационную категорию (должность) независимо от срока прохождения аттестации, и получают зарплату по данной квалификационной категории.
Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0