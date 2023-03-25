https://uz.sputniknews.ru/20230325/kto-iz-pedagogov-teper-ne-obyazan-proxodit-attestatsiyu-33207486.html

Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию

Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию

Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.

2023-03-25T09:02+0500

2023-03-25T09:02+0500

2023-03-25T10:09+0500

общество

узбекистан

учитель

педагог

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана расширило перечень педагогов, которым не нужно проходить обязательную аттестацию.С 1 апреля 2023 года обязательную аттестацию не проходят учителя:В Узбекистане с 1 января 2022 года изменилась практика проведения аттестаций педагогов. В частности, теперь не формируют аттестационные комиссии на уровне министерств и ведомств, областей, городов и районов.Аттестация педагогов и прием документов о присвоении им квалификационной категории (должности) проходит через специальный портал на официальном сайте ЦГУ или ЕПИГУ, либо Государственной инспекции по надзору за качеством образования.Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.Педагоги, достигшие пенсионного возраста, очередную аттестацию не сдают, сохраняя при этом действующую квалификационную категорию (должность) независимо от срока прохождения аттестации, и получают зарплату по данной квалификационной категории.Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах

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