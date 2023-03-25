https://uz.sputniknews.ru/20230325/kto-iz-pedagogov-teper-ne-obyazan-proxodit-attestatsiyu-33207486.html
Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию
Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию
Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.
2023-03-25T09:02+0500
2023-03-25T09:02+0500
2023-03-25T10:09+0500
общество
узбекистан
учитель
педагог
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана расширило перечень педагогов, которым не нужно проходить обязательную аттестацию.С 1 апреля 2023 года обязательную аттестацию не проходят учителя:В Узбекистане с 1 января 2022 года изменилась практика проведения аттестаций педагогов. В частности, теперь не формируют аттестационные комиссии на уровне министерств и ведомств, областей, городов и районов.Аттестация педагогов и прием документов о присвоении им квалификационной категории (должности) проходит через специальный портал на официальном сайте ЦГУ или ЕПИГУ, либо Государственной инспекции по надзору за качеством образования.Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.Педагоги, достигшие пенсионного возраста, очередную аттестацию не сдают, сохраняя при этом действующую квалификационную категорию (должность) независимо от срока прохождения аттестации, и получают зарплату по данной квалификационной категории.Читайте также: Год качественного образования: что изменится в школах
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узбекистан постановление перечень педагоги обязательная аттестация кто не сдает не подлежит кому не обязательно сдавать
узбекистан постановление перечень педагоги обязательная аттестация кто не сдает не подлежит кому не обязательно сдавать
Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию
09:02 25.03.2023 (обновлено: 10:09 25.03.2023)
Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik
. Правительство Узбекистана расширило
перечень педагогов, которым не нужно проходить обязательную аттестацию.
С 1 апреля 2023 года обязательную аттестацию не проходят учителя:
со стажем педагогической деятельности 25 лет и более;
которым осталось не более 5 лет до выхода на пенсию по возрасту.
В Узбекистане с 1 января 2022 года изменилась практика проведения аттестаций педагогов. В частности, теперь не формируют аттестационные комиссии на уровне министерств и ведомств, областей, городов и районов.
Аттестация педагогов и прием документов о присвоении им квалификационной категории (должности) проходит через специальный портал на официальном сайте ЦГУ или ЕПИГУ, либо Государственной инспекции по надзору за качеством образования.
Сертификаты о прохождении аттестации теперь не будут выдавать в бумажном виде, получить их можно только в электронной форме.
Педагоги, достигшие пенсионного возраста, очередную аттестацию не сдают, сохраняя при этом действующую квалификационную категорию (должность) независимо от срока прохождения аттестации, и получают зарплату по данной квалификационной категории.