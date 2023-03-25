https://uz.sputniknews.ru/20230325/obidxon-numonov--vitse-chempion-bolshogo-shlema--33225092.html

Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"

Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"

В финале турнира узбекистанец уступил первое место сопернику.

2023-03-25T19:43+0500

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спорт

турнир "большого шлема"

дзюдо

узбекистанец

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Дзюдоист Обидхон Нумонов занял второе место на международном турнире "Большого шлема" по дзюдо, передает Национальный олимпийский комитет.Спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В отборочном этапе турнира он одолел соперников из Польши, Франции и Армении, а в полуфинале из Болгарии.Однако в финале узбекистанец уступил "золото" дзюдоисту, представлявшему Монголию.Напомним, эта "серебро" стало уже третье наградой Нумонова в рамках турниров "Большого шлема".Читайте также:Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото

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