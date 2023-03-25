https://uz.sputniknews.ru/20230325/obidxon-numonov--vitse-chempion-bolshogo-shlema--33225092.html
Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"
Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"
В финале турнира узбекистанец уступил первое место сопернику.
2023-03-25T19:43+0500
2023-03-25T19:43+0500
2023-03-25T19:45+0500
спорт
турнир "большого шлема"
дзюдо
узбекистанец
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Дзюдоист Обидхон Нумонов занял второе место на международном турнире "Большого шлема" по дзюдо, передает Национальный олимпийский комитет.Спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В отборочном этапе турнира он одолел соперников из Польши, Франции и Армении, а в полуфинале из Болгарии.Однако в финале узбекистанец уступил "золото" дзюдоисту, представлявшему Монголию.Напомним, эта "серебро" стало уже третье наградой Нумонова в рамках турниров "Большого шлема".Читайте также:Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото
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обидхон нумонов вице чемпион большого шлема нумонов занял второе место турнир большого шлема в грузии итоги результаты дзюдо лучшие дзюдоисты мира узбекистана новости спорта
обидхон нумонов вице чемпион большого шлема нумонов занял второе место турнир большого шлема в грузии итоги результаты дзюдо лучшие дзюдоисты мира узбекистана новости спорта
Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"
19:43 25.03.2023 (обновлено: 19:45 25.03.2023)
В финале международного турнира узбекистанец уступил первое место сопернику из Монголии.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Дзюдоист Обидхон Нумонов занял второе место на международном турнире "Большого шлема" по дзюдо, передает
Национальный олимпийский комитет.
Спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В отборочном этапе турнира он одолел соперников из Польши, Франции и Армении, а в полуфинале из Болгарии.
Однако в финале узбекистанец уступил "золото" дзюдоисту, представлявшему Монголию.
Напомним, эта "серебро" стало уже третье наградой Нумонова в рамках турниров "Большого шлема".