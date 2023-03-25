https://uz.sputniknews.ru/20230325/pogranichniki-sng-obsudyat-informacionnuyu-politiku-moskve-33213955.html

Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику

Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику

Пограничники СНГ обсудят информационную политику в сфере пограничной безопасности

2023-03-25T11:46+0500

2023-03-25T11:46+0500

2023-03-25T11:46+0500

общество

страны снг

пограничники

безопасность

конференция

москва

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Москве 28 марта состоится Международная научно-практическая конференция "О подходах к формированию информационной политики государств – участников СНГ в сфере обеспечения пограничной безопасности", сообщили в Исполкоме СНГ.Ее организует Совет командующих пограничными войсками в рамках Программы сотрудничества стран Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы.Участники — ведущие специалисты, эксперты и ученые из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Исполкома СНГ и профильных ведомств.На пленарном заседании, тематических секциях и за круглым столом они обменяются опытом и выработают практические подходы к реализации информационной политики в области пограничной безопасности.По итогам конференции планируют принять резолюцию.Читайте также: Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности

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