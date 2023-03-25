https://uz.sputniknews.ru/20230325/pogranichniki-sng-obsudyat-informacionnuyu-politiku-moskve-33213955.html
Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику
Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику
Пограничники СНГ обсудят информационную политику в сфере пограничной безопасности
2023-03-25T11:46+0500
2023-03-25T11:46+0500
2023-03-25T11:46+0500
общество
страны снг
пограничники
безопасность
конференция
москва
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Москве 28 марта состоится Международная научно-практическая конференция "О подходах к формированию информационной политики государств – участников СНГ в сфере обеспечения пограничной безопасности", сообщили в Исполкоме СНГ.Ее организует Совет командующих пограничными войсками в рамках Программы сотрудничества стран Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы.Участники — ведущие специалисты, эксперты и ученые из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Исполкома СНГ и профильных ведомств.На пленарном заседании, тематических секциях и за круглым столом они обменяются опытом и выработают практические подходы к реализации информационной политики в области пограничной безопасности.По итогам конференции планируют принять резолюцию.Читайте также: Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
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страны снг пограничники безопасность конференция москва
страны снг пограничники безопасность конференция москва
Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику
Участники обменяются опытом в сфере пограничной безопасности в странах Содружества.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
В Москве 28 марта состоится Международная научно-практическая конференция "О подходах к формированию информационной политики государств – участников СНГ в сфере обеспечения пограничной безопасности", сообщили
в Исполкоме СНГ.
Ее организует Совет командующих пограничными войсками в рамках Программы сотрудничества стран Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы.
Участники — ведущие специалисты, эксперты и ученые из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представители Исполкома СНГ и профильных ведомств.
На пленарном заседании, тематических секциях и за круглым столом они обменяются опытом и выработают практические подходы к реализации информационной политики в области пограничной безопасности.
По итогам конференции планируют принять резолюцию.