https://uz.sputniknews.ru/20230325/uzbekskie-uchenye-vypuskayut-lekarstvo-kotoroe-lechit-do-99-onkologii-33206823.html

Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии

Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии

Институт ядерной физики Академии наук поставляет новый радиофармацевтический препарат в три клиники республики.

2023-03-25T08:00+0500

2023-03-25T08:00+0500

2023-03-25T10:09+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекские ученые начали выпускать препарат, способный вылечить до 99% онкологических заболеваний. Это один из лучших на сегодняшний день результатов работы Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.Об этом в интервью УзА рассказал директор института Ильхом Содиков. По словам ученого, в настоящее время в институте действует 14 научных лабораторий и отделов, которые проводят как фундаментальные, так и прикладные исследования.Аналогичный препарат выпускают с 2018 года в нескольких странах. В Узбекистане его начали производить недавно, но полученный ИЯФ изотоп "лютеций-177" является в 10 раз более чистым и качественным, чем продукция других производителей в мире.По его словам, препарат обеспечивает 97-99% излечиваемость от рака 4 стадии. Благодаря собственной технологии, стоимость препарата в 55 раз дешевле аналогов в США, в 15 раз дешевле, чем в странах Европы и в 9-10 раз дешевле, чем в Израиле.Всего институт выпускает более 60 радиофармакологических препаратов, которые высоко ценятся на мировом рынке.Напомним, в конце прошлого года ИЯФ вошел в состав консорциума на базе ядерного реактора МБИР, принадлежащего "Росатому". Это позволит узбекистанским ученым проводить исследования на мощнейшем в мире ядерном реакторе.Читайте также:

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