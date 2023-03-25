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Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии
Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии
Институт ядерной физики Академии наук поставляет новый радиофармацевтический препарат в три клиники республики.
2023-03-25T08:00+0500
2023-03-25T08:00+0500
2023-03-25T10:09+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекские ученые начали выпускать препарат, способный вылечить до 99% онкологических заболеваний. Это один из лучших на сегодняшний день результатов работы Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.Об этом в интервью УзА рассказал директор института Ильхом Содиков. По словам ученого, в настоящее время в институте действует 14 научных лабораторий и отделов, которые проводят как фундаментальные, так и прикладные исследования.Аналогичный препарат выпускают с 2018 года в нескольких странах. В Узбекистане его начали производить недавно, но полученный ИЯФ изотоп "лютеций-177" является в 10 раз более чистым и качественным, чем продукция других производителей в мире.По его словам, препарат обеспечивает 97-99% излечиваемость от рака 4 стадии. Благодаря собственной технологии, стоимость препарата в 55 раз дешевле аналогов в США, в 15 раз дешевле, чем в странах Европы и в 9-10 раз дешевле, чем в Израиле.Всего институт выпускает более 60 радиофармакологических препаратов, которые высоко ценятся на мировом рынке.Напомним, в конце прошлого года ИЯФ вошел в состав консорциума на базе ядерного реактора МБИР, принадлежащего "Росатому". Это позволит узбекистанским ученым проводить исследования на мощнейшем в мире ядерном реакторе.Читайте также:
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узбекистан институт ядерной физики препарат радиофармакология лечение онкологии рака эффективный радиоизотоп ядерный реактор
узбекистан институт ядерной физики препарат радиофармакология лечение онкологии рака эффективный радиоизотоп ядерный реактор
Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии
08:00 25.03.2023 (обновлено: 10:09 25.03.2023)
Институт ядерной физики Академии наук поставляет новый радиофармацевтический препарат в три клиники республики.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекские ученые начали выпускать препарат, способный вылечить до 99% онкологических заболеваний. Это один из лучших на сегодняшний день результатов работы Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.
Об этом в интервью УзА
рассказал директор института Ильхом Содиков. По словам ученого, в настоящее время в институте действует 14 научных лабораторий и отделов, которые проводят как фундаментальные, так и прикладные исследования.
"Один из наших лучших результатов — новый радиофармацевтический вектор терапии, который был зарегистрирован и запущен в производство в июне 2022 года. Этот препарат является новым препаратом, который чрезвычайно эффективен при лечении рака. Одна доза этого препарата в настоящее время продается за $70 тыс. в США и $25 тыс. в странах Европы. Наш институт начал поставлять этот препарат в 3 онкологические клиники нашей страны по цене $1,5", — отметил он.
Аналогичный препарат выпускают с 2018 года в нескольких странах. В Узбекистане его начали производить недавно, но полученный ИЯФ изотоп "лютеций-177" является в 10 раз более чистым и качественным, чем продукция других производителей в мире.
"Радиоактивный изотоп "лютеций-177" проникает в раковые опухоли и сжигает их своими радиоактивными лучами. Поскольку расстояние этих лучей составляет 1-2 миллиметра, они проникают в опухоль изнутри и не оказывают вредного воздействия на окружающие здоровые ткани. Это позволяет лечить опухоли без хирургического вмешательства",— пояснил ученый.
По его словам, препарат обеспечивает 97-99% излечиваемость от рака 4 стадии. Благодаря собственной технологии, стоимость препарата в 55 раз дешевле аналогов в США, в 15 раз дешевле, чем в странах Европы и в 9-10 раз дешевле, чем в Израиле.
Всего институт выпускает более 60 радиофармакологических препаратов, которые высоко ценятся на мировом рынке.
Напомним, в конце прошлого года ИЯФ вошел в состав консорциума на базе ядерного реактора МБИР, принадлежащего "Росатому". Это позволит узбекистанским ученым проводить исследования на мощнейшем в мире ядерном реакторе.