https://uz.sputniknews.ru/20230325/rekordy-luchshaya-motivaciya-prodolzhat-vystupat-ronaldu-33219577.html
Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду
Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду
Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные
2023-03-25T14:23+0500
2023-03-25T14:23+0500
2023-03-25T14:23+0500
спорт
криштиану роналду
футбол
футболист
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сборная
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что гордится своим рекордом по количеству проведенных матчей в составе национальных сборных, сообщает РИА Новости.Он также признался, что рекорды являются для него лучшей мотивацией продолжать выступать.Напомним, в четверг сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 4:0. Роналду отметился дублем и установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные (197). Предыдущее достижение принадлежало Бадеру аль-Мутаве из Кувейта.На счету 38-летнего Роналду также 120 голов за национальную сборную, он является рекордсменом по этому показателю.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
криштиану роналду футбол рекорд мяч нападающий сборная игрок
криштиану роналду футбол рекорд мяч нападающий сборная игрок
Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду
Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные. Их на счету футболиста — 197.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что гордится своим рекордом по количеству проведенных матчей в составе национальных сборных, сообщает
РИА Новости.
Он также признался, что рекорды являются для него лучшей мотивацией продолжать выступать.
"Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал игроком с наибольшим количеством матчей в истории сборных", — написал Роналду в Twitter.
Напомним, в четверг сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 4:0. Роналду отметился дублем и установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные (197).
Предыдущее достижение принадлежало Бадеру аль-Мутаве из Кувейта.
На счету 38-летнего Роналду также 120 голов за национальную сборную, он является рекордсменом по этому показателю.