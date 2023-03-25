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Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду
Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду
Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные
2023-03-25T14:23+0500
2023-03-25T14:23+0500
спорт
криштиану роналду
футбол
футболист
рекорд
сборная
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что гордится своим рекордом по количеству проведенных матчей в составе национальных сборных, сообщает РИА Новости.Он также признался, что рекорды являются для него лучшей мотивацией продолжать выступать.Напомним, в четверг сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 4:0. Роналду отметился дублем и установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные (197). Предыдущее достижение принадлежало Бадеру аль-Мутаве из Кувейта.На счету 38-летнего Роналду также 120 голов за национальную сборную, он является рекордсменом по этому показателю.Читайте также:
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криштиану роналду футбол рекорд мяч нападающий сборная игрок
криштиану роналду футбол рекорд мяч нападающий сборная игрок

Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду

14:23 25.03.2023
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZER Футболист Криштиану Роналду
Футболист Криштиану Роналду - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZER
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Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные. Их на счету футболиста — 197.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что гордится своим рекордом по количеству проведенных матчей в составе национальных сборных, сообщает РИА Новости.
Он также признался, что рекорды являются для него лучшей мотивацией продолжать выступать.

"Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал игроком с наибольшим количеством матчей в истории сборных", — написал Роналду в Twitter.

Напомним, в четверг сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 4:0. Роналду отметился дублем и установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные (197).
Предыдущее достижение принадлежало Бадеру аль-Мутаве из Кувейта.
На счету 38-летнего Роналду также 120 голов за национальную сборную, он является рекордсменом по этому показателю.
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