https://uz.sputniknews.ru/20230325/rekordy-luchshaya-motivaciya-prodolzhat-vystupat-ronaldu-33219577.html

Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду

Рекорды — лучшая мотивация продолжать выступать — Роналду

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные

2023-03-25T14:23+0500

2023-03-25T14:23+0500

2023-03-25T14:23+0500

спорт

криштиану роналду

футбол

футболист

рекорд

сборная

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что гордится своим рекордом по количеству проведенных матчей в составе национальных сборных, сообщает РИА Новости.Он также признался, что рекорды являются для него лучшей мотивацией продолжать выступать.Напомним, в четверг сборная Португалии разгромила команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы со счетом 4:0. Роналду отметился дублем и установил новый мировой рекорд по количеству матчей за национальные сборные (197). Предыдущее достижение принадлежало Бадеру аль-Мутаве из Кувейта.На счету 38-летнего Роналду также 120 голов за национальную сборную, он является рекордсменом по этому показателю.Читайте также:

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