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Страны ЦА могут попасть под санкции из-за помощи России
Страны ЦА могут попасть под санкции из-за помощи России
ЕС давит на своих центральноазиатские страны из-за России.
2023-03-25T19:25+0500
2023-03-25T19:25+0500
в мире
узбекистан
центральная азия
европа
ес
санкции
россия
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Европейский союз может ввести санкции против центральноазиатских стран, которые помогают России обходить ограничения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.В последнее время в ЦА вырос экспорт товаров с технологиями двойного назначения – например, стиральных машин и поддержанных авто. Данная тенденция заинтересовала представителей ЕС. В Брюсселе переживают, что западные технологии попадают в Россию.Как пишет газета, если ЕС сможет доказать причастность стран ЦА к реэкспорту, то сможет ограничить доступ к единому европейскому рынку целой стране или определённым компаниям.При этом представители Брюсселя собираются предупредить страны о последствиях, которые могут прийти за помощь Москве.Напомним, Запад ввел антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 10 пакетов ограничений.Так, в Россию запретили вывозить многие виды технологического оборудования. В то же время некоторые страны ввели санкции против импорта российских товаров.Антироссийские санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также:Япония угодила в украинский капканГрузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
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страны ца могут попасть под санкции из за помощи россии запад давит на страны ца европа брюссель украина киев украинский кризис спецоперация на украине москва россия антироссийские санкции сколько пакетов на что санкции вредят европе западу нато сша вашингтон байден новости новость

Страны ЦА могут попасть под санкции из-за помощи России

19:25 25.03.2023
© Sputnik / Владимир СергеевФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Европейский союз вновь пытается оказывать давление на своих центральноазиатских партнеров.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Европейский союз может ввести санкции против центральноазиатских стран, которые помогают России обходить ограничения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.
"Европейские столицы обсуждают планы ввести торговые санкции в отношении стран, которые помогают Москве уклоняться от карательных мер", — написано в статье британской газеты.
В последнее время в ЦА вырос экспорт товаров с технологиями двойного назначения – например, стиральных машин и поддержанных авто. Данная тенденция заинтересовала представителей ЕС. В Брюсселе переживают, что западные технологии попадают в Россию.
Как пишет газета, если ЕС сможет доказать причастность стран ЦА к реэкспорту, то сможет ограничить доступ к единому европейскому рынку целой стране или определённым компаниям.
При этом представители Брюсселя собираются предупредить страны о последствиях, которые могут прийти за помощь Москве.
Напомним, Запад ввел антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 10 пакетов ограничений.
Так, в Россию запретили вывозить многие виды технологического оборудования. В то же время некоторые страны ввели санкции против импорта российских товаров.
Антироссийские санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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