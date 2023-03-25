https://uz.sputniknews.ru/20230325/strany-tsa-mogut-popast-pod-sanktsii-iz-za-pomoschi-rossii--33224877.html

Страны ЦА могут попасть под санкции из-за помощи России

Страны ЦА могут попасть под санкции из-за помощи России

ЕС давит на своих центральноазиатские страны из-за России.

2023-03-25T19:25+0500

2023-03-25T19:25+0500

2023-03-25T19:25+0500

в мире

узбекистан

центральная азия

европа

ес

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0a/23244079_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_5fa2cee4d88491ab238783b0a636f19d.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Европейский союз может ввести санкции против центральноазиатских стран, которые помогают России обходить ограничения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.В последнее время в ЦА вырос экспорт товаров с технологиями двойного назначения – например, стиральных машин и поддержанных авто. Данная тенденция заинтересовала представителей ЕС. В Брюсселе переживают, что западные технологии попадают в Россию.Как пишет газета, если ЕС сможет доказать причастность стран ЦА к реэкспорту, то сможет ограничить доступ к единому европейскому рынку целой стране или определённым компаниям.При этом представители Брюсселя собираются предупредить страны о последствиях, которые могут прийти за помощь Москве.Напомним, Запад ввел антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции на Украине. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 10 пакетов ограничений.Так, в Россию запретили вывозить многие виды технологического оборудования. В то же время некоторые страны ввели санкции против импорта российских товаров.Антироссийские санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США. Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Читайте также:Япония угодила в украинский капканГрузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

страны ца могут попасть под санкции из за помощи россии запад давит на страны ца европа брюссель украина киев украинский кризис спецоперация на украине москва россия антироссийские санкции сколько пакетов на что санкции вредят европе западу нато сша вашингтон байден новости новость