https://uz.sputniknews.ru/20230323/yaponiya-ugodila-v-ukrainskiy-kapkan-33168892.html

Япония угодила в украинский капкан

Япония угодила в украинский капкан

Япония — теперь особый глобальный партнер Украины.

2023-03-23T19:08+0500

2023-03-23T19:08+0500

2023-03-23T19:17+0500

колумнисты

япония

украина

украинский кризис

мнение эксперта

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Это не шутка, а итог визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев, пишет колумнист РИА Новости. Внезапная поездка — премьер совершил марш-бросок в Киев через Варшаву после своего визита в Индию — завершилась обещанием очередной помощи Украине (она и так уже превысила семь миллиардов долларов) и совместным заявлением об "особом глобальном партнерстве". После чего Кисида вернулся в Польшу, где заявил, что "для того, чтобы как можно скорее остановить российское вторжение на Украину, союзным странам <...> важно продолжить сотрудничество, сохранять жесткие санкции в отношении России и оказывать активную поддержку Украине".В глобальном противостоянии Запада с Россией и Китаем Япония сделала свой исторический выбор, последствия которого будет очень сложно — если не невозможно — исправить.Но ведь Япония и так является частью Запада, "золотого миллиарда", государством с ограниченным суверенитетом, полностью зависящим от США в вопросах обороны и безопасности. Разве ее место в строю не было изначально предопределено? В том-то и дело, что нет: при всей зависимости от США, в последние годы Токио пытался усилить собственную автономность. В том числе и через улучшение отношений с Россией, которые нужны Японии для того, чтобы чувствовать себя более уверенно в регионе, где у нее плохие отношения с большинством соседей: с Китаем, КНДР, да и с Южной Кореей не все просто. Конечно, попытка сближения с Москвой была во многом связана с личностью бывшего премьера Синдзо Абэ, но в целом после 2014 года Токио сохранял большую свободу действий на русском направлении, чем многие из европейских стран. Хотя переговоры о заключении мирного договора зашли в тупик еще при премьерстве Абэ (и до начала нашей спецоперации на Украине), особое значение России для Японии были вынуждены учитывать в Вашингтоне.Теперь ничего этого уже нет: после февраля прошлого года правительство Кисиды присоединилось к большинству западных санкций — и Япония официально занесена Россией в список недружественных государств. Да, Кисида до предела тянул с поездкой в Киев — он оставался последним из лидеров стран "Большой семерки", не побывавшим на Украине, и приехал только тогда, когда до саммита "Семерки" в Хиросиме оставалось всего два месяца. Да, Япония не присоединяется к энергетическим санкциям и сохраняет чрезвычайно важные для нее поставки СПГ с Сахалина, но в целом отношения с Россией минимизированы. Это, естественно, невыгодно для России — японцы были поставщиками многих технологически сложных компонентов и изделий (хотя экспорт и был ограничен после 2014-го, но не полностью), но это в огромной степени невыгодно и самой Японии. Потому что речь идет не просто о российском рынке сбыта или потенциальном доступе к разработке российского сырья — речь о том, что, выбрав место в строю, Япония на десятилетия вперед лишается не только свободы маневра, но и шансов на полноценное восстановление суверенитета, обрекая себя на противостояние с Россией и Китаем.Ведь поляризация в мире будет только усиливаться — и если сейчас Япония лишь выступает в качестве антироссийского и антикитайского агитатора в Индо-Тихоокеанском регионе, то со временем ее будут заставлять обрубать даже выгодные ей связи не только с Россией, но и с Китаем. То есть поведут по тому же пути, к которому сейчас готовят Европу. Для Японии придумают и военные обязательства — например, через нечто подобное формату QUAD, четырехстороннего партнерства США, Австралии, Японии и Индии, пока что невоенного. И если Дели в любом случае сумеет уклониться от участия в аникитайских военных союзах, то у Токио не хватит ни силы духа, ни самостоятельности, ни стратегической прозорливости.Более того: чем больше Япония будет вовлекаться в антикитайские проекты англосаксов, тем хуже будут ее отношения с Россией, а чем больше она будет участвовать в украинском конфликте, тем хуже будут ее отношения с Китаем. Потому что Москва и Пекин в любом случае будут все больше координировать свою глобальную игру — ведь англосаксы сами подталкивают нас к этому, ужесточая координацию между своим европейским и тихоокеанским флангами. Таким образом, даже при желании наладить отношения с Москвой или Пекином Токио не сможет этого сделать, потому что будет полностью завязан в англосаксонской игре против России в Европе, а также против Китая и Азии в целом. И Япония окончательно превратится в заложника англосаксонской игры на удержание ускользающей глобальной гегемонии, то есть будет обречена на использование в качестве расходного материала.Поймут ли это японские руководители? Увы, после прошлогоднего убийства Синдзо Абэ шансы на это представляются минимальными — фигуры, равной ему по самостоятельности мышления, в Токио сейчас просто нет.Читайте также:

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