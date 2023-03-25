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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной
Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной
Специалист рассказал о причинах частых простуд и болезней в весенний период и как этого избежать
2023-03-25T22:00+0500
2023-03-25T22:00+0500
это интересно
простуда
терапевт
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Простудами ранней весной страдают те люди, которые торопятся одеваться не по сезону. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.По его мнению, весенний сезон простуд обычно продолжается до середины апреля.Это время, когда температура воздуха то поднимается, то опускается.В этот нестабильный период легко можно снизить иммунитет. В этом случае организм перестанет сопротивляться болезнетворным бактериям и человек заболеет.По мнению специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий, следует одеваться по погоде.Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм.Читайте также:Простое упражнение поможет справиться с депрессией
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терапевт простуда весной сезон простуд иммунитет температура воздуха здоровье причина простуд как поднять иммунитет
терапевт простуда весной сезон простуд иммунитет температура воздуха здоровье причина простуд как поднять иммунитет

Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной

22:00 25.03.2023
© Depositphotos.com / BelchonockКашляющая девушка
Кашляющая девушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2023
© Depositphotos.com / Belchonock
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Специалист рассказал о причинах частых простуд и болезней в весенний период и как этого избежать.
Простудами ранней весной страдают те люди, которые торопятся одеваться не по сезону. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
По его мнению, весенний сезон простуд обычно продолжается до середины апреля.
Это время, когда температура воздуха то поднимается, то опускается.
В этот нестабильный период легко можно снизить иммунитет. В этом случае организм перестанет сопротивляться болезнетворным бактериям и человек заболеет.
По мнению специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий, следует одеваться по погоде.
"Одеваться по погоде поможет многослойная одежда. Стало холодно – что-то надели, стало жарко – сняли. Когда одежда не разбирается на слои, сложнее угадать с выбором", – считает Алексей Хухрев.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм.
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