https://uz.sputniknews.ru/20230325/terapevt-rasskazal-pochemu-lyudi-boleyut-ranney-vesnoy-23748346.html

Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной

Терапевт рассказал, почему люди болеют ранней весной

Специалист рассказал о причинах частых простуд и болезней в весенний период и как этого избежать

2023-03-25T22:00+0500

2023-03-25T22:00+0500

2023-03-25T22:00+0500

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простуда

терапевт

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Простудами ранней весной страдают те люди, которые торопятся одеваться не по сезону. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.По его мнению, весенний сезон простуд обычно продолжается до середины апреля.Это время, когда температура воздуха то поднимается, то опускается.В этот нестабильный период легко можно снизить иммунитет. В этом случае организм перестанет сопротивляться болезнетворным бактериям и человек заболеет.По мнению специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий, следует одеваться по погоде.Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм.Читайте также:Простое упражнение поможет справиться с депрессией

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