https://uz.sputniknews.ru/20230325/ukraina-dovedet-polyakov-do-poteri-suvereniteta-33225264.html

Украина доведет поляков до потери суверенитета

Украина доведет поляков до потери суверенитета

Зачем Европе Украина? Чем она ей может быть полезна? Странный вопрос?

2023-03-25T20:34+0500

2023-03-25T20:34+0500

2023-03-25T20:34+0500

колумнисты

украина

польша

нато

внешняя политика

мнение эксперта

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Попытка Европы забрать себе Украину — то есть включить ее в свое геополитическое пространство — стала главной причиной конфликта с Россией, причем еще в 2013-м, когда Киев готовили к евроинтеграции, приостановка соглашения о которой и привела сначала к Майдану, потом к перевороту, Крыму и Донбассу, пишет колумнист РИА Новости. Понятно, что Европа действовала в основном в интересах англосаксов — и евроморковка нужна была для облегчения последующей атлантизации Киева, то есть приема Украины в НАТО. Но, кроме выполнения поручения старшего по альянсу, были у европейцев и свои собственные виды на Незалежную.И после февраля прошлого года, когда Европу заставили вступить в открытую конфронтацию с Россией, эти виды вроде как даже усилились — Украине письменно пообещали вступление в ЕС, причем намекают даже на ускоренный прием, хотя, понятно, что никто в это не верит. Но все же многим европейцам кажется, что Украина действительно в итоге окажется в Евросоюзе — хоть тушкой, хоть чучелком, то есть тем, что останется от нее по итогам специальной военной операции. Убеждать их в абсолютной невозможности этого (хотя бы по причине того, что Россия не допустит) не наша задача, пускай верят в то, что смогут изменить границы европейского и русского миров. И не замечают того, как в реальности собираются использовать Украину европейские элиты.А на это уже начинают обращать внимание в Польше, то есть в стране, которая имеет на Украину совершенно конкретные планы. Поляки больше всех хотели бы забрать всю Незалежную в ЕС (потому что тогда она стала бы их подопечной) или, на худой конец, хотя бы оторвать от нее солидный кусок, включая так называемые Восточные Кресы, то есть земли, бывшие в составе Польши в 1918-1939 годах. Польские хотелки понятны, но не нужно думать, что польский гонор совсем уж застилает местным элитам разум (хотя очень часто именно так и кажется — особенно когда слышишь про желание одновременно и сокрушить "русскую империю", и получить триллион долларов с немцев). Иногда некоторые политики в Варшаве начинают о чем-то догадываться — или даже прозревать будущее.Вот депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский (заседает уже 18 лет — и вовсе не заднескамеечник, был даже вице-председателем ЕП) вдруг заговорил о ловушке, которую ЕС готовит Польше. Он рассказал в интервью, что Берлин и Париж будут шантажировать Варшаву, требуя от нее согласиться на создание европейского супергосударства, а если она будет упираться, то ее обвинят в срыве вступления Украины в ЕС.Сариуш-Вольский рассказал, что на днях Европарламент закончил важный этап работы над новыми полномочиями ЕС. Да, это пока что первое чтение отчета Европарламента, но второе должно быть завершено к лету, а потом документ должен быть передан в Евросовет (то есть высший орган всего Евросоюза). Смысл отчета в том, что именно он позволит запустить процедуры пересмотра полномочий ЕС путем внесения в основополагающие договоры поправок, суть которых — в передаче многих полномочий на уровень Брюсселя.Япония угодила в украинский капканТо, что до сих пор было исключительной компетенцией стран-членов (внешняя политика, безопасность, оборона, границы, леса, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, энергетика), замышляют передать Брюсселю: "Такие изменения — это коперникианская революция. Это отказ от ЕС, каким мы его знаем. Движение в направлении супергосударства с подавляющей компетенцией ЕС и остаточной компетенцией стран-членов".Польский депутат совершенно прав: это тот самый переход к построению из ЕС единого государства, о котором так давно мечтала часть европейских элит (германских и не только). Евроинтеграция застопорилась больше десяти лет назад — ей все время что-то мешало: то долговой кризис Греции, то беженцы, то Brexit, то Крым, то Трамп, то коронавирус. И вот теперь, что называется, нашли время и место — на фоне "самой страшной войны в Европе после Второй мировой", как не устают подчеркивать в европейских столицах, решили приступить к слому национального суверенитета.Понятно, что он не будет легким, более того, инициировать все предложенные изменения удастся не раньше, чем пройдут следующие выборы в Европарламент (а до них год с небольшим), да и элиты многих стран ЕС пока что совершенно не готовы к отказу от суверенитета. Причем речь не только о Польше и Венгрии. И для того, чтобы Евросовет (то есть руководители всех 27 стран ЕС) одобрил подобные революционные изменения, еще предстоит много работы — однако одних лишь запугиваний ("русской угрозой", конкуренцией с Китаем или возвращением Трампа) тут не хватит.Но ведь и предлагаемые изменения будут подаваться как постепенные, то есть голосуем за них сейчас, а вступают в силу они потом, постепенно, через несколько лет. Поэтому руки будут выкручивать аккуратно, но больно.К той же Польше (всеми силами отстаивающей свою независимость в судебной, религиозной, культурной и других сферах) уже подобрали подход. Как считает Сариуш-Вольский, "на горизонте маячит большой шантаж":То есть что же получается? Хотите Украину? Тогда соглашайтесь с отказом от суверенитета — и окажетесь вместе с Незалежной в одном большом централизованно управляемом европейском доме. Не хотите лишаться самостоятельности? Не видать тогда вам Украины в нашем уютном домике — еще и вас обвиним в том, что вы предали бедных украинцев. Быстро выбирайте: Украина или независимость?Ложный выбор, потому что и Украину не получат, и независимости лишатся. Украинская морковка для поляков — хорошая задумка строителей единого еврорейха. Тем более что обещают то, что им не принадлежит, и потом на все претензии поляков будут кивать на Москву: это же она лишила вас заслуженной платы за отказ от самостоятельности, с нее и спрашивайте.Читайте также:В Америке закатывается второй Рим

польша

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