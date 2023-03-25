https://uz.sputniknews.ru/20230325/ukraina-dovedet-polyakov-do-poteri-suvereniteta-33225264.html
Украина доведет поляков до потери суверенитета
Украина доведет поляков до потери суверенитета
Зачем Европе Украина? Чем она ей может быть полезна? Странный вопрос?
2023-03-25T20:34+0500
2023-03-25T20:34+0500
2023-03-25T20:34+0500
колумнисты
украина
польша
нато
внешняя политика
мнение эксперта
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Попытка Европы забрать себе Украину — то есть включить ее в свое геополитическое пространство — стала главной причиной конфликта с Россией, причем еще в 2013-м, когда Киев готовили к евроинтеграции, приостановка соглашения о которой и привела сначала к Майдану, потом к перевороту, Крыму и Донбассу, пишет колумнист РИА Новости. Понятно, что Европа действовала в основном в интересах англосаксов — и евроморковка нужна была для облегчения последующей атлантизации Киева, то есть приема Украины в НАТО. Но, кроме выполнения поручения старшего по альянсу, были у европейцев и свои собственные виды на Незалежную.И после февраля прошлого года, когда Европу заставили вступить в открытую конфронтацию с Россией, эти виды вроде как даже усилились — Украине письменно пообещали вступление в ЕС, причем намекают даже на ускоренный прием, хотя, понятно, что никто в это не верит. Но все же многим европейцам кажется, что Украина действительно в итоге окажется в Евросоюзе — хоть тушкой, хоть чучелком, то есть тем, что останется от нее по итогам специальной военной операции. Убеждать их в абсолютной невозможности этого (хотя бы по причине того, что Россия не допустит) не наша задача, пускай верят в то, что смогут изменить границы европейского и русского миров. И не замечают того, как в реальности собираются использовать Украину европейские элиты.А на это уже начинают обращать внимание в Польше, то есть в стране, которая имеет на Украину совершенно конкретные планы. Поляки больше всех хотели бы забрать всю Незалежную в ЕС (потому что тогда она стала бы их подопечной) или, на худой конец, хотя бы оторвать от нее солидный кусок, включая так называемые Восточные Кресы, то есть земли, бывшие в составе Польши в 1918-1939 годах. Польские хотелки понятны, но не нужно думать, что польский гонор совсем уж застилает местным элитам разум (хотя очень часто именно так и кажется — особенно когда слышишь про желание одновременно и сокрушить "русскую империю", и получить триллион долларов с немцев). Иногда некоторые политики в Варшаве начинают о чем-то догадываться — или даже прозревать будущее.Вот депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский (заседает уже 18 лет — и вовсе не заднескамеечник, был даже вице-председателем ЕП) вдруг заговорил о ловушке, которую ЕС готовит Польше. Он рассказал в интервью, что Берлин и Париж будут шантажировать Варшаву, требуя от нее согласиться на создание европейского супергосударства, а если она будет упираться, то ее обвинят в срыве вступления Украины в ЕС.Сариуш-Вольский рассказал, что на днях Европарламент закончил важный этап работы над новыми полномочиями ЕС. Да, это пока что первое чтение отчета Европарламента, но второе должно быть завершено к лету, а потом документ должен быть передан в Евросовет (то есть высший орган всего Евросоюза). Смысл отчета в том, что именно он позволит запустить процедуры пересмотра полномочий ЕС путем внесения в основополагающие договоры поправок, суть которых — в передаче многих полномочий на уровень Брюсселя.Япония угодила в украинский капканТо, что до сих пор было исключительной компетенцией стран-членов (внешняя политика, безопасность, оборона, границы, леса, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, энергетика), замышляют передать Брюсселю: "Такие изменения — это коперникианская революция. Это отказ от ЕС, каким мы его знаем. Движение в направлении супергосударства с подавляющей компетенцией ЕС и остаточной компетенцией стран-членов".Польский депутат совершенно прав: это тот самый переход к построению из ЕС единого государства, о котором так давно мечтала часть европейских элит (германских и не только). Евроинтеграция застопорилась больше десяти лет назад — ей все время что-то мешало: то долговой кризис Греции, то беженцы, то Brexit, то Крым, то Трамп, то коронавирус. И вот теперь, что называется, нашли время и место — на фоне "самой страшной войны в Европе после Второй мировой", как не устают подчеркивать в европейских столицах, решили приступить к слому национального суверенитета.Понятно, что он не будет легким, более того, инициировать все предложенные изменения удастся не раньше, чем пройдут следующие выборы в Европарламент (а до них год с небольшим), да и элиты многих стран ЕС пока что совершенно не готовы к отказу от суверенитета. Причем речь не только о Польше и Венгрии. И для того, чтобы Евросовет (то есть руководители всех 27 стран ЕС) одобрил подобные революционные изменения, еще предстоит много работы — однако одних лишь запугиваний ("русской угрозой", конкуренцией с Китаем или возвращением Трампа) тут не хватит.Но ведь и предлагаемые изменения будут подаваться как постепенные, то есть голосуем за них сейчас, а вступают в силу они потом, постепенно, через несколько лет. Поэтому руки будут выкручивать аккуратно, но больно.К той же Польше (всеми силами отстаивающей свою независимость в судебной, религиозной, культурной и других сферах) уже подобрали подход. Как считает Сариуш-Вольский, "на горизонте маячит большой шантаж":То есть что же получается? Хотите Украину? Тогда соглашайтесь с отказом от суверенитета — и окажетесь вместе с Незалежной в одном большом централизованно управляемом европейском доме. Не хотите лишаться самостоятельности? Не видать тогда вам Украины в нашем уютном домике — еще и вас обвиним в том, что вы предали бедных украинцев. Быстро выбирайте: Украина или независимость?Ложный выбор, потому что и Украину не получат, и независимости лишатся. Украинская морковка для поляков — хорошая задумка строителей единого еврорейха. Тем более что обещают то, что им не принадлежит, и потом на все претензии поляков будут кивать на Москву: это же она лишила вас заслуженной платы за отказ от самостоятельности, с нее и спрашивайте.Читайте также:В Америке закатывается второй Рим
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MIA „Rosiya Segodnya“
Петр Акопов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
украина доведет поляков до потери суверенитета польша киевский режим киев варшава политика отношения польша помогает украине нато спецоперация россии на украине донбасс новости политика политические новости мнение эксперта
украина доведет поляков до потери суверенитета польша киевский режим киев варшава политика отношения польша помогает украине нато спецоперация россии на украине донбасс новости политика политические новости мнение эксперта
Украина доведет поляков до потери суверенитета
Зачем Европе Украина? Чем она ей может быть полезна? Странный вопрос?
Попытка Европы забрать себе Украину — то есть включить ее в свое геополитическое пространство — стала главной причиной конфликта с Россией, причем еще в 2013-м, когда Киев готовили к евроинтеграции, приостановка соглашения о которой и привела сначала к Майдану, потом к перевороту, Крыму и Донбассу, пишет колумнист РИА Новости
. Понятно, что Европа действовала в основном в интересах англосаксов — и евроморковка нужна была для облегчения последующей атлантизации Киева, то есть приема Украины в НАТО. Но, кроме выполнения поручения старшего по альянсу, были у европейцев и свои собственные виды на Незалежную.
И после февраля прошлого года, когда Европу заставили вступить в открытую конфронтацию с Россией, эти виды вроде как даже усилились — Украине письменно пообещали вступление в ЕС, причем намекают даже на ускоренный прием, хотя, понятно, что никто в это не верит. Но все же многим европейцам кажется, что Украина действительно в итоге окажется в Евросоюзе — хоть тушкой, хоть чучелком, то есть тем, что останется от нее по итогам специальной военной операции. Убеждать их в абсолютной невозможности этого (хотя бы по причине того, что Россия не допустит) не наша задача, пускай верят в то, что смогут изменить границы европейского и русского миров. И не замечают того, как в реальности собираются использовать Украину европейские элиты.
А на это уже начинают обращать внимание в Польше, то есть в стране, которая имеет на Украину совершенно конкретные планы. Поляки больше всех хотели бы забрать всю Незалежную в ЕС (потому что тогда она стала бы их подопечной) или, на худой конец, хотя бы оторвать от нее солидный кусок, включая так называемые Восточные Кресы, то есть земли, бывшие в составе Польши в 1918-1939 годах. Польские хотелки понятны, но не нужно думать, что польский гонор совсем уж застилает местным элитам разум (хотя очень часто именно так и кажется — особенно когда слышишь про желание одновременно и сокрушить "русскую империю", и получить триллион долларов с немцев). Иногда некоторые политики в Варшаве начинают о чем-то догадываться — или даже прозревать будущее.
Вот депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский (заседает уже 18 лет — и вовсе не заднескамеечник, был даже вице-председателем ЕП) вдруг заговорил о ловушке, которую ЕС готовит Польше. Он рассказал в интервью, что Берлин и Париж будут шантажировать Варшаву, требуя от нее согласиться на создание европейского супергосударства, а если она будет упираться, то ее обвинят в срыве вступления Украины в ЕС.
Сариуш-Вольский рассказал, что на днях Европарламент закончил важный этап работы над новыми полномочиями ЕС. Да, это пока что первое чтение отчета Европарламента, но второе должно быть завершено к лету, а потом документ должен быть передан в Евросовет (то есть высший орган всего Евросоюза). Смысл отчета в том, что именно он позволит запустить процедуры пересмотра полномочий ЕС путем внесения в основополагающие договоры поправок, суть которых — в передаче многих полномочий на уровень Брюсселя.
То, что до сих пор было исключительной компетенцией стран-членов (внешняя политика, безопасность, оборона, границы, леса, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, энергетика), замышляют передать Брюсселю: "Такие изменения — это коперникианская революция. Это отказ от ЕС, каким мы его знаем. Движение в направлении супергосударства с подавляющей компетенцией ЕС и остаточной компетенцией стран-членов".
Польский депутат совершенно прав: это тот самый переход к построению из ЕС единого государства, о котором так давно мечтала часть европейских элит (германских и не только). Евроинтеграция застопорилась больше десяти лет назад — ей все время что-то мешало: то долговой кризис Греции, то беженцы, то Brexit, то Крым, то Трамп, то коронавирус. И вот теперь, что называется, нашли время и место — на фоне "самой страшной войны в Европе после Второй мировой", как не устают подчеркивать в европейских столицах, решили приступить к слому национального суверенитета.
Понятно, что он не будет легким, более того, инициировать все предложенные изменения удастся не раньше, чем пройдут следующие выборы в Европарламент (а до них год с небольшим), да и элиты многих стран ЕС пока что совершенно не готовы к отказу от суверенитета. Причем речь не только о Польше и Венгрии. И для того, чтобы Евросовет (то есть руководители всех 27 стран ЕС) одобрил подобные революционные изменения, еще предстоит много работы — однако одних лишь запугиваний ("русской угрозой", конкуренцией с Китаем или возвращением Трампа) тут не хватит.
Но ведь и предлагаемые изменения будут подаваться как постепенные, то есть голосуем за них сейчас, а вступают в силу они потом, постепенно, через несколько лет. Поэтому руки будут выкручивать аккуратно, но больно.
К той же Польше (всеми силами отстаивающей свою независимость в судебной, религиозной, культурной и других сферах) уже подобрали подход. Как считает Сариуш-Вольский, "на горизонте маячит большой шантаж":
"Германия и Франция говорят: либо вы согласитесь на такое изменение, то есть превращение ЕС в супергосударство, либо мы заблокируем вступление Украины в ЕС. Для такой страны, как Польша, этот шантаж — большая ловушка. Тогда мы окажемся в тисках. Эти федералисты будут совершать нападки на нас за то, что мы не хотим дать свое согласие, а Украина будет выдвигать претензии, что мы блокируем ее вступление в ЕС, отталкиваясь от того, что мы делаем".
То есть что же получается? Хотите Украину? Тогда соглашайтесь с отказом от суверенитета — и окажетесь вместе с Незалежной в одном большом централизованно управляемом европейском доме. Не хотите лишаться самостоятельности? Не видать тогда вам Украины в нашем уютном домике — еще и вас обвиним в том, что вы предали бедных украинцев. Быстро выбирайте: Украина или независимость?
Ложный выбор, потому что и Украину не получат, и независимости лишатся. Украинская морковка для поляков — хорошая задумка строителей единого еврорейха. Тем более что обещают то, что им не принадлежит, и потом на все претензии поляков будут кивать на Москву: это же она лишила вас заслуженной платы за отказ от самостоятельности, с нее и спрашивайте.