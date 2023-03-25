https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-tashkente-proshla-konferentsiya-po-agrostraxovaniyu--33219145.html

В Ташкенте прошла конференция по агрострахованию

В Ташкенте прошла конференция по агрострахованию

На мероприятии рассказали о страховании агропромышленного комплекса

2023-03-25T13:48+0500

2023-03-25T13:48+0500

2023-03-25T16:45+0500

экономика

узбекистан

ташкент

конференция

агропромышленность

страхование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/19/33216092_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_edee4b7f49c862f78b1e27d6b2dc6012.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В субботу в Ташкенте состоялась международная конференция "Агрострахование 2023: перспективы страхования финансового агропромышленного комплекса Узбекистана". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мероприятия прошли лекции о поднятии страхового обеспечения на новый уровень в агропромышленном комплексе республики, а также о новых проектах: кластерах, цифровой экономике и креативных технологиях.В данном проекте работают квалифицированные агрономы, опытные специалисты и ученые.Также на мероприятии представили презентации по инвестициям, инновационным проектам и новым программам в сельском хозяйстве.Читайте также:Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничествеУзбекистанские рефери будут судить товарищеский матч Россия — Ирак

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ташкенте прошла конференция по агрострахованию агропромышленный комплекс узбекистана сельское хозяйство в узбекистане агрострахование кластеры проекты новости экономика финансы инвестиции новость