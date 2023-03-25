https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-tashkente-proshla-konferentsiya-po-agrostraxovaniyu--33219145.html
В Ташкенте прошла конференция по агрострахованию
В Ташкенте прошла конференция по агрострахованию
На мероприятии рассказали о страховании агропромышленного комплекса
2023-03-25T13:48+0500
2023-03-25T13:48+0500
2023-03-25T16:45+0500
экономика
узбекистан
ташкент
конференция
агропромышленность
страхование
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В субботу в Ташкенте состоялась международная конференция "Агрострахование 2023: перспективы страхования финансового агропромышленного комплекса Узбекистана". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мероприятия прошли лекции о поднятии страхового обеспечения на новый уровень в агропромышленном комплексе республики, а также о новых проектах: кластерах, цифровой экономике и креативных технологиях.В данном проекте работают квалифицированные агрономы, опытные специалисты и ученые.Также на мероприятии представили презентации по инвестициям, инновационным проектам и новым программам в сельском хозяйстве.Читайте также:Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничествеУзбекистанские рефери будут судить товарищеский матч Россия — Ирак
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в ташкенте прошла конференция по агрострахованию агропромышленный комплекс узбекистана сельское хозяйство в узбекистане агрострахование кластеры проекты новости экономика финансы инвестиции новость
в ташкенте прошла конференция по агрострахованию агропромышленный комплекс узбекистана сельское хозяйство в узбекистане агрострахование кластеры проекты новости экономика финансы инвестиции новость
В Ташкенте прошла конференция по агрострахованию
13:48 25.03.2023 (обновлено: 16:45 25.03.2023)
На мероприятии рассказали о страховании агропромышленного комплекса, цифровой экономике, новых проектах и программах.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В субботу в Ташкенте состоялась международная конференция "Агрострахование 2023: перспективы страхования финансового агропромышленного комплекса Узбекистана". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В ходе мероприятия прошли лекции о поднятии страхового обеспечения на новый уровень в агропромышленном комплексе республики, а также о новых проектах: кластерах, цифровой экономике и креативных технологиях.
"Компания Semurg Insurance внедряет в Узбекистане новую швейцарскую систему Swiss Re. Этот проект представляет собой систему перестрахования агропромышленной продукции, включающую в себя такие услуги, как мониторинг, цифровые технологии, дроны, консультационные услуги", — рассказал заместитель генерального директора компании Жасурбек Абдуллажонов.
В данном проекте работают квалифицированные агрономы, опытные специалисты и ученые.
"Агрострахование сегодня является надежным инструментом и имеет особое значение в развитии аграрного сектора. Компенсационные выплаты, материальная помощь фермерам, повышение эффективности уборки урожая, а также агростраховые услуги при открытии бизнеса дадут положительные результаты", — добавил Абдуллажонов.
Также на мероприятии представили презентации по инвестициям, инновационным проектам и новым программам в сельском хозяйстве.