https://uz.sputniknews.ru/20230325/tashkentskiy-filial-vgika-kaznai-podpisali-soglashenie-sotrudnichestve-33215703.html
Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничестве
Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничестве
Документ предусматривает в том числе обмен преподавателями, стажировки студентов
2023-03-25T13:35+0500
2023-03-25T13:35+0500
2023-03-25T13:46+0500
общество
узбекистан
россия
филиал
соглашение
меморандум
студенты
преподаватель
учебный год
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте и Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова (КазНАИ) подписали соглашение о сотрудничестве, рассказал корреспонденту Sputnik директор Ташкентского филиала ВГИКа Эльдар Юлдашев.Теперь эти вузы смогут обмениваться педагогами, а также различной информацией, в том числе методической, практической и научной.Кроме того, документ предусматривает стажировки студентов и молодых ученых.Данное соглашение подписали в рамках обсуждения создания Альянса творческих вузов тюркоязычных государств. Проект меморандума о его основании разработали и утвердили ведущие творческие вузы Центральной Азии. Узбекистан в этом Альянсе представляет Ташкентский филиал ВГИКа.Напомним, Ташкентский филиал ВГИКа открыли в 2021 году. На данный момент по очной и заочной форме здесь обучают 156 студентов. В 2023/2024 учебном году на первый курс планируют принять 73 студента.Учащиеся минимум два раза в год посещают ВГИК в Москве, а также площадки киностудий им. Горького и "Мосфильм".Читайте также:
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узбекистан россия казахстан вгик сотрудничество преподаватели студенты вузы
узбекистан россия казахстан вгик сотрудничество преподаватели студенты вузы
Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничестве
13:35 25.03.2023 (обновлено: 13:46 25.03.2023)
Документ предусматривает обмен преподавателями, методической, практической, научной информацией, а также стажировки студентов и молодых ученых.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте и Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова (КазНАИ) подписали соглашение о сотрудничестве, рассказал корреспонденту Sputnik директор Ташкентского филиала ВГИКа Эльдар Юлдашев.
Теперь эти вузы смогут обмениваться педагогами, а также различной информацией, в том числе методической, практической и научной.
Кроме того, документ предусматривает стажировки студентов и молодых ученых.
Данное соглашение подписали в рамках обсуждения создания Альянса творческих вузов тюркоязычных государств. Проект меморандума о его основании разработали и утвердили ведущие творческие вузы Центральной Азии. Узбекистан в этом Альянсе представляет Ташкентский филиал ВГИКа.
Напомним, Ташкентский филиал ВГИКа открыли в 2021 году. На данный момент по очной и заочной форме здесь обучают 156 студентов. В 2023/2024 учебном году на первый курс планируют принять 73 студента.
Учащиеся минимум два раза в год посещают ВГИК в Москве, а также площадки киностудий им. Горького и "Мосфильм".