https://uz.sputniknews.ru/20230325/tashkentskiy-filial-vgika-kaznai-podpisali-soglashenie-sotrudnichestve-33215703.html

Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничестве

Ташкентский филиал ВГИКа и КазНАИ подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает в том числе обмен преподавателями, стажировки студентов

2023-03-25T13:35+0500

2023-03-25T13:35+0500

2023-03-25T13:46+0500

общество

узбекистан

россия

филиал

соглашение

меморандум

студенты

преподаватель

учебный год

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте и Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова (КазНАИ) подписали соглашение о сотрудничестве, рассказал корреспонденту Sputnik директор Ташкентского филиала ВГИКа Эльдар Юлдашев.Теперь эти вузы смогут обмениваться педагогами, а также различной информацией, в том числе методической, практической и научной.Кроме того, документ предусматривает стажировки студентов и молодых ученых.Данное соглашение подписали в рамках обсуждения создания Альянса творческих вузов тюркоязычных государств. Проект меморандума о его основании разработали и утвердили ведущие творческие вузы Центральной Азии. Узбекистан в этом Альянсе представляет Ташкентский филиал ВГИКа.Напомним, Ташкентский филиал ВГИКа открыли в 2021 году. На данный момент по очной и заочной форме здесь обучают 156 студентов. В 2023/2024 учебном году на первый курс планируют принять 73 студента.Учащиеся минимум два раза в год посещают ВГИК в Москве, а также площадки киностудий им. Горького и "Мосфильм".Читайте также:

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