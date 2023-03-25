https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-uzbekistan-zavezli-tri-raza-bolshe-elektromobiley-chem-proshlom-godu-33220605.html

Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей

Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей

В январе-феврале в Узбекистан завезли в три раза больше электромобилей чем в 2022 году

2023-03-25T16:20+0500

2023-03-25T16:20+0500

2023-03-25T16:20+0500

экономика

узбекистан

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статистика

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электромобиль

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В январе-феврале 2023 года в Узбекистан завезли 786 электромобилей на $26,8 млн. Такие данные приводит Агентство статистики.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, показатели импорта увеличились на 562 (в 3,5 раза).В числе лидеров по поставкам электромобилей:Напомним, в конце 2022 года президент Узбекистана утвердил меры по государственной поддержке производства электромобилей и внедрению технологий "зеленой экономики".Согласно документу, производящиеся в республике авто освобождают от уплаты утилизационного сбора до 1 января 2030 года. А их комплектующие, сырье и запчасти не облагают таможенными пошлинами.Инвесторов при организации производства в течение двухлетнего периода освобождают от уплаты таможенной пошлины и утилизационного сбора при ввозе не более 10 тыс. машинокомплектов или готовых электромобилей.Покупателям местных электромобилей в кредит выплачивают трехлетнюю компенсацию на покрытие процентов — 59,1 млн сумов за один электромобиль.Кроме того, таксистов, которые перевозят пассажиров на электромобилях, до 1 января 2030 года освобождают от уплаты госпошлины за получение лицензии.Читайте также: Солнечная энергетика в Узбекистане: как это работает — обзор

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