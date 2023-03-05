https://uz.sputniknews.ru/20230305/kak-eto-rabotaet-solnechnaya-energetika-v-uzbekistane-32657821.html

Солнечная энергетика в Узбекистане: как это работает – обзор

Солнечная энергетика в Узбекистане: как это работает – обзор

Власти страны предпринимают усилия, чтобы побудить население устанавливать солнечные панели. В чем выгода для жителей и как будет работать эта система – в обзоре корреспондента Sputnik.

2023-03-05T20:10+0500

2023-03-05T20:10+0500

2023-03-05T20:10+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

энергетика

солнечная электростанция

солнечная батарея

солнечная энергия

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ТАШКЕНТ, мар – Sputnik. По инициативе президента Шавката Мирзиёева в республике активно развивают "зеленую" энергетику. Власти активно продвигают использование так называемого "зеленого квадрата" - четырех основных экологичных источника энергии: атома, воды, воздуха и солнца.Программа по переходу на "зеленую" экономику к 2030 году предусматривает расширение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электричества до 30,5%.В частности, в последние месяцы особый упор делают на использование солнечной энергии. Так, в республике к 2030 году планируют построить сеть солнечных электростанций малой мощности, а организации и жителей призывают устанавливать на здания солнечные панели и водонагреватели и обязуется выкупать у них излишки произведенного электричества.Учитывая, что в Узбекистане в среднем 330 солнечных дней в году, потенциал солнечной энергетики огромен, и его нужно эффективно использовать.Как работает система?Солнечная станция является экологически чистым, экономичным и надежным источником электричества. Существует два вида солнечной станции: автономная и системная.Автономная – предназначена для собственного энергоснабжения домов и различных объектов, расположенных на удалении от централизованной сети. Она позволяет при необходимости надежно накапливать энергию.Системная солнечная электростанция предназначена для питания объектов, подключенных к централизованной сети. При этом она позволяет серьезно экономить на электроэнергии, получаемой от сети.По словам менеджера компании ООО "All Solar" Ихтиера Абдуллаева, второй тип обходится намного дешевле, поскольку у таких панелей нет аккумулятора.Аккумулятор, используемый в автономной системе, зачастую составляет половину стоимости всей станции. Кроме того, его нужно менять каждые 4-5 лет.Могут ли солнечные установки работать зимой?Как рассказали в Минэнерго, в январе этого года солнечные электростанции работали на 90%. То есть солнечная электростанция мощностью 100 МВт отдавала в сеть 90 МВт электричества.Однако солнечные установки в частных домах могут перестать работать во время снега или дождя, считает эксперт.Выгоды для жителейЗаконодательство предусматривает ряд льгот и субсидий для тех жителей, которые готовы установить на своих домах солнечные панели, рассказывает начальник отдела Фонда энергосбережения при Министерстве энергетики Обид Ахмедов."Закупить необходимое оборудование любой мощности можно онлайн через сайт. При этом жители могут приобрести солнечные батареи и солнечные водонагреватели в рассрочку сроком на три года без процентов. В этом случае льгота по частичной оплате предоставляется на часть до 5 киловатт", - пояснил он.Кроме того, Фонд энергосбережения компенсирует гражданам до 6 млн сумов от стоимости солнечных панелей и до 2,1 млн сумов от стоимости солнечных водонагревательных приборов.После установки этих устройств можно подписать договор купли-продажи электроэнергии с энергоснабжающей компанией.Нужно еще учитывать, что физические лица, установившие такие устройства обеспечивающие с их помощью свой дом электричеством, освобождаются от уплаты земельного и имущественного налога на 3 года, а субъекты предпринимательства - на 10 лет.Как считают эксперты Минэнерго, установка солнечной фотоэлектрической установки мощностью 5 кВт обходится в среднем в 50 млн сумов. При этом по сегодняшним расценкам она окупит себя за 9 лет. И дальше пользователю не нужно будет платить за электричество. Наоборот, он сможет получать прибыль от продажи излишков произведенной энергии в общую сеть.Электросетевая компания будет выкупать 1 кВт/ч электроэнергии у собственника дома в среднем за 1000 сумов по действующему тарифу. Для справки: сетевые компании продают электроэнергию потребителям по 295 сумов.Кроме того можно отслеживать весь процесс (выработка электричества солнечной батареей, почасовое, суточное, месячное потребление, передача излишков в сеть и так далее) через специальное приложение на мобильном телефоне.Льготы для производителей солнечного оборудованияДо 1 января 2024 года производителям электрооборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии, не нужно будет оплачивать таможенные платежи (налог на добавленную стоимость и таможенные пошлины, за исключением платы за регистрацию) на оборудование, машины, сырье, комплектующие, запасные части и другие материалы, ввозимые для производства такой техники.Перспективы солнечной энергетикиГлава государства поддержал план установки солнечных панелей на зданиях и сооружениях 11 тысяч предприятий и строительства малых фотоэлектрических станций в 2023 году.Солнечные панели сейчас устанавливают на крышах объектов социальной сферы, государственных органов и других организаций. Для этого создана компания "Яшил энергия".Одним из приоритетных направлений реформы в области зеленой экономики в 2023 году является внедрение системы "зеленых сертификатов".Данная система подтверждает, что продукция производится за счет возобновляемых источников энергии и с использованием экологически чистых технологий, а также позволяет отслеживать все связанные с этим процессы.В частности, производители оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии, смогут продавать "зеленый сертификат" производителям товаров, потребителям, тем самым гарантируя "чистоту" энергии.Это позволит пользователям увеличивать объем продаж и экспорта своей продукции, привлекать "зеленые" инвестиции и "зеленые" кредиты от международных и зарубежных финансовых организаций.Благодаря предпринимаемым мерам, по словам экспертов, уже в нынешнем году значительно увеличится число организаций и домохозяйств, использующих солнечные системы. За 3-4 года специалисты ожидают прорыва в зеленой энергетике.Читайте также:

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Мунаввар Разакова

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