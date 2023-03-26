https://uz.sputniknews.ru/20230326/dermatolog-eto-glavnaya-prichina-rannego-stareniya--33227795.html

Дерматолог: это главная причина раннего старения

Дерматолог: это главная причина раннего старения

Дерматолог поделилась советами, как сохранить молодость кожи.

2023-03-26T08:03+0500

2023-03-26T08:03+0500

2023-03-26T08:03+0500

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Уровень содержания белка в организме очень влияет на состояние кожи, рассказал дерматолог Галина Кудряшева.Так, женщина может к 30 годам выглядеть намного старше, если в ее рационе не мало белков, но много сахара.По ее словам, белок отвечает за множества функций. К примеру, он отвечает за перенос железа и выводит токсины.Кроме того, важно помнить, что нехватка белка может стать причиной анемии, воспалительных высыпаний и пигментных пятен.Специалист рекомендует добавить в свое питание мясо, рыбу, яйца, сыр, творог, морепродукты, бобовые и орехи.Читайте также:Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецептыПри какой болезни у человека меняется походка — врач

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