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https://uz.sputniknews.ru/20230326/dermatolog-eto-glavnaya-prichina-rannego-stareniya--33227795.html
Дерматолог: это главная причина раннего старения
Дерматолог: это главная причина раннего старения
Дерматолог поделилась советами, как сохранить молодость кожи.
2023-03-26T08:03+0500
2023-03-26T08:03+0500
это интересно
молодость
кожа
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здоровье
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Уровень содержания белка в организме очень влияет на состояние кожи, рассказал дерматолог Галина Кудряшева.Так, женщина может к 30 годам выглядеть намного старше, если в ее рационе не мало белков, но много сахара.По ее словам, белок отвечает за множества функций. К примеру, он отвечает за перенос железа и выводит токсины.Кроме того, важно помнить, что нехватка белка может стать причиной анемии, воспалительных высыпаний и пигментных пятен.Специалист рекомендует добавить в свое питание мясо, рыбу, яйца, сыр, творог, морепродукты, бобовые и орехи.Читайте также:Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецептыПри какой болезни у человека меняется походка — врач
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главная причина раннего старения правильный уход кожи правила ухода за кожей как избавиться от морщин ранние морщины причины здоровье красота
главная причина раннего старения правильный уход кожи правила ухода за кожей как избавиться от морщин ранние морщины причины здоровье красота

Дерматолог: это главная причина раннего старения

08:03 26.03.2023
© FOTO Pexels / Andrea PiacquadioУход за кожей лица
Уход за кожей лица - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2023
© FOTO Pexels / Andrea Piacquadio
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Российский дерматолог поделилась советами, как сохранить молодость кожи.
Уровень содержания белка в организме очень влияет на состояние кожи, рассказал дерматолог Галина Кудряшева.
Так, женщина может к 30 годам выглядеть намного старше, если в ее рационе не мало белков, но много сахара.
"Глубокие морщины, ранние морщины, ломкие волосы, ломкие ногти — это все про дефицит белка и коллагена", — считает эксперт.
По ее словам, белок отвечает за множества функций. К примеру, он отвечает за перенос железа и выводит токсины.
Кроме того, важно помнить, что нехватка белка может стать причиной анемии, воспалительных высыпаний и пигментных пятен.
Специалист рекомендует добавить в свое питание мясо, рыбу, яйца, сыр, творог, морепродукты, бобовые и орехи.
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