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"Россия не создает военного союза с Китаем и никому не угрожает" - Путин
"Россия не создает военного союза с Китаем и никому не угрожает" - Путин
Такое заявление российский лидер сделал в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
2023-03-26T14:29+0500
2023-03-26T14:29+0500
2023-03-26T14:49+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Россия не создает с Китаем военного союза и никому не угрожает. Такое заявление сделал в воскресенье президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".При этом в сотрудничестве двух стран нет ничего секретного, отметил российский лидер."Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", - подчеркнул он.Путин отметил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ проводит учения не только с Китаем, но и с другими странами.При этом, именно Запад строит новую военную ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония, заявил Путин.Речь идет о том, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса, а также о соглашении между Великобританией и Японией о развитии отношений в военной сфере."Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", - сказал Путин.Таким образом, западные страны хотят создать "глобальное НАТО", отметил российский лидер.Читайте также: "Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
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путин интервью россия китай запад ось военный союз нато
путин интервью россия китай запад ось военный союз нато
"Россия не создает военного союза с Китаем и никому не угрожает" - Путин
14:29 26.03.2023 (обновлено: 14:49 26.03.2023)
Такое заявление российский лидер сделал в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Россия не создает с Китаем военного союза и никому не угрожает. Такое заявление сделал в воскресенье президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
"Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза", - сказал он, комментируя заявления о том, что Москва и Пекин создают ось, и это угроза для Запада.
При этом в сотрудничестве двух стран нет ничего секретного, отметил российский лидер.
"Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", - подчеркнул он.
Путин отметил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ проводит учения не только с Китаем, но и с другими странами.
"Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы", - сказал он.
При этом, именно Запад строит новую военную ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония, заявил Путин.
Речь идет о том, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса, а также о соглашении между Великобританией и Японией о развитии отношений в военной сфере.
"Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", - сказал Путин.
Таким образом, западные страны хотят создать "глобальное НАТО", отметил российский лидер.
"В прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, и там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И прямо они перечисляются, эти страны. Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее.... И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?" - сказал он.