https://uz.sputniknews.ru/20230326/rossiya-ne-sozdaet-voennogo-soyuza-s-kitaem-i-nikomu-ne-ugrojaet---putin-33230928.html

"Россия не создает военного союза с Китаем и никому не угрожает" - Путин

"Россия не создает военного союза с Китаем и никому не угрожает" - Путин

Такое заявление российский лидер сделал в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

2023-03-26T14:29+0500

2023-03-26T14:29+0500

2023-03-26T14:49+0500

россия

владимир путин

президент

интервью

запад

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/15/32413401_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_feca9a289bea55565aef09f77dfe272e.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Россия не создает с Китаем военного союза и никому не угрожает. Такое заявление сделал в воскресенье президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".При этом в сотрудничестве двух стран нет ничего секретного, отметил российский лидер."Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", - подчеркнул он.Путин отметил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ проводит учения не только с Китаем, но и с другими странами.При этом, именно Запад строит новую военную ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония, заявил Путин.Речь идет о том, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса, а также о соглашении между Великобританией и Японией о развитии отношений в военной сфере."Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", - сказал Путин.Таким образом, западные страны хотят создать "глобальное НАТО", отметил российский лидер.Читайте также: "Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном

россия

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин интервью россия китай запад ось военный союз нато