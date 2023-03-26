https://uz.sputniknews.ru/20230326/uzbekistanskie-boksery-zavoevali-dva-zolota-na-turnire-v-bishkeke-33232283.html

Узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке

Узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке

На международном турнире памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова спортсмены из Узбекистана получили 15 медалей разного достоинства.

2023-03-26T18:34+0500

2023-03-26T18:34+0500

2023-03-26T18:34+0500

спорт

узбекистан

кыргызстан

бокс

медали

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Боксеры из Узбекистана завоевали 15 медалей разного достоинства на международном турнире памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.В состязаниях, проходивших 21-25 марта, принимали участие около 10 команд.Узбекистанские боксеры завоевали следующие награды:Золото:-60 кг: Миркомил Сайдохунов;-67 кг: Жавлонбек Ёлдошев.Серебро:-51 кг: Абдумаджид Маннопов;-54 кг: Ходжаназар Нортоджиев;-57 кг: Санжарбек Вахабов;-63 кг: Фарыозбек Хакимов;-86 кг: Самандар Жалолов.Бронза:-60 кг: Рахматилло Тошполатов;-60 кг: Аюбхан Бахтиёров;-63 кг: Лазизбек Фаттоев;-67 кг: Ильясбек Мамадисмилов;-71 кг: Сардар Абдумуталиев;-80 кг: Шоядбек Холдаров;-92 кг: Нурмухаммад Ахмедов;-92 кг: Нусрат Таиров.Читайте также: Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"

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