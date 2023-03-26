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Узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке
Узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке
На международном турнире памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова спортсмены из Узбекистана получили 15 медалей разного достоинства.
2023-03-26T18:34+0500
2023-03-26T18:34+0500
спорт
узбекистан
кыргызстан
бокс
медали
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Боксеры из Узбекистана завоевали 15 медалей разного достоинства на международном турнире памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.В состязаниях, проходивших 21-25 марта, принимали участие около 10 команд.Узбекистанские боксеры завоевали следующие награды:Золото:-60 кг: Миркомил Сайдохунов;-67 кг: Жавлонбек Ёлдошев.Серебро:-51 кг: Абдумаджид Маннопов;-54 кг: Ходжаназар Нортоджиев;-57 кг: Санжарбек Вахабов;-63 кг: Фарыозбек Хакимов;-86 кг: Самандар Жалолов.Бронза:-60 кг: Рахматилло Тошполатов;-60 кг: Аюбхан Бахтиёров;-63 кг: Лазизбек Фаттоев;-67 кг: Ильясбек Мамадисмилов;-71 кг: Сардар Абдумуталиев;-80 кг: Шоядбек Холдаров;-92 кг: Нурмухаммад Ахмедов;-92 кг: Нусрат Таиров.Читайте также: Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"
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узбекистан спорт бокс победы международный турнир памяти героя советского союза дуйшенкула шопокова бишкек кыргызстан
узбекистан спорт бокс победы международный турнир памяти героя советского союза дуйшенкула шопокова бишкек кыргызстан

Узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке

18:34 26.03.2023
© Миллий олимпия қўмитаси Мамлакат биринчилигида энг кучли боксчилар аниқланди
Мамлакат биринчилигида энг кучли боксчилар аниқланди - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2023
© Миллий олимпия қўмитаси
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На международном турнире памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова спортсмены из Узбекистана получили 15 медалей разного достоинства.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Боксеры из Узбекистана завоевали 15 медалей разного достоинства на международном турнире памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.
В состязаниях, проходивших 21-25 марта, принимали участие около 10 команд.
Узбекистанские боксеры завоевали следующие награды:
Золото:
-60 кг: Миркомил Сайдохунов;
-67 кг: Жавлонбек Ёлдошев.
Серебро:
-51 кг: Абдумаджид Маннопов;
-54 кг: Ходжаназар Нортоджиев;
-57 кг: Санжарбек Вахабов;
-63 кг: Фарыозбек Хакимов;
-86 кг: Самандар Жалолов.
Бронза:
-60 кг: Рахматилло Тошполатов;
-60 кг: Аюбхан Бахтиёров;
-63 кг: Лазизбек Фаттоев;
-67 кг: Ильясбек Мамадисмилов;
-71 кг: Сардар Абдумуталиев;
-80 кг: Шоядбек Холдаров;
-92 кг: Нурмухаммад Ахмедов;
-92 кг: Нусрат Таиров.
Читайте также: Обидхон Нумонов – вице-чемпион "Большого шлема"
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