https://uz.sputniknews.ru/20230326/v-tadjikistane-i-afganistane-vnov-proizoshli-zemletryaseniya-33231826.html

В Таджикистане и Афганистане вновь произошли землетрясения

В Таджикистане и Афганистане вновь произошли землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали три подземных толчка силой от 3,9 до 4,2 баллов.

2023-03-26T17:30+0500

2023-03-26T17:30+0500

2023-03-26T17:33+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. По данным центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, днем в Таджикистане и Афганистане произошло еще несколько землетрясений.Так, в 13.20 по Ташкенту зарегистрированы подземные толчки силой 3,9 баллов. Эпицентр находился в 510 км от Ташкента на территории Таджикистана.Второе землетрясение силой 4,2 балла произошло через 39 минут после первого. Эпицентр находился в 538 км от Ташкента на территории Афганистана.И третье землетрясение, также в Афганистане, произошло в 15.34. Эпицентр 4-балльных толчков находился в 532км от Ташкента.О жертвах и разрушениях не сообщается.Читайте также: В Таджикистане оценили ущерб от землетрясений

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