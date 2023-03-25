https://uz.sputniknews.ru/20230325/v-tadjikistane-otsenili-uscherb-ot-zemletryaseniy--33212886.html
В Таджикистане оценили ущерб от землетрясений
В Таджикистане оценили ущерб от землетрясений
Для оценки убытков президент Рахмон создал специальную комиссию
2023-03-25T11:11+0500
2023-03-25T11:11+0500
2023-03-25T11:49+0500
в мире
происшествия
землетрясение
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Таджикистане оценкой ущерба от недавних землетрясений займется республиканская комиссия, созданная президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.В результате землетрясений повреждено около сорока зданий в районах Рашт, Нуробод и Сангвор.В селе Тегирми района Нуробад серьёзные повреждения получили два жилых дома и частичные повреждения еще у десяти зданий. Также в селе пострадали здания школы и местной администрации.Частичные разрушения у одного дома в селе Фаркинг района Сангвор. Кроме того, трещины на стенах жилых зданий заметили в 27 жилых домах в селах Порвог, Дуоба, Саридашт и Такоба Раштского района.В данный момент республиканская комиссия подсчитывает размер убытков от природного происшествия.Напомним, 23 марта ночью в Таджикистане произошли землетрясения, которые вызвали повреждения зданий.Читайте также:Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧСС раннего утра в Узбекистане ощутили землетрясение 4 раза — где эпицентр
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в таджикистане оценили ущерб от землетрясений таджикистан землетрясения 23 марта итоги пострадавшие погибшие повреждения новости новость
в таджикистане оценили ущерб от землетрясений таджикистан землетрясения 23 марта итоги пострадавшие погибшие повреждения новости новость
В Таджикистане оценили ущерб от землетрясений
11:11 25.03.2023 (обновлено: 11:49 25.03.2023)
Для оценки убытков президент Рахмон создал специальную комиссию. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
В Таджикистане оценкой ущерба от недавних землетрясений займется республиканская комиссия, созданная президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
В результате землетрясений повреждено около сорока зданий в районах Рашт, Нуробод и Сангвор.
В селе Тегирми района Нуробад серьёзные повреждения получили два жилых дома и частичные повреждения еще у десяти зданий. Также в селе пострадали здания школы и местной администрации.
Частичные разрушения у одного дома в селе Фаркинг района Сангвор. Кроме того, трещины на стенах жилых зданий заметили в 27 жилых домах в селах Порвог, Дуоба, Саридашт и Такоба Раштского района.
В данный момент республиканская комиссия подсчитывает размер убытков от природного происшествия.
Напомним, 23 марта ночью в Таджикистане произошли землетрясения, которые вызвали повреждения зданий.