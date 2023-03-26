https://uz.sputniknews.ru/20230326/vertoletnye-dengi-sygrali-zluyu-shutku-s-dollarom-33229488.html

"Вертолетные деньги" сыграли злую шутку с долларом

"Вертолетные деньги" сыграли злую шутку с долларом

Министр финансов США, а до этого глава ФРС Джанет Йелленв указала, что возможное наступление дефолта в стране приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров как к США, так и к доллару в качестве резервной валюты.

2023-03-26T10:58+0500

2023-03-26T10:58+0500

2023-03-26T11:58+0500

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И добавила, что повышение потолка госдолга без предварительных условий является жесткой необходимостью.Тем самым Йеллен считает, что традиционные бодания в конгрессе касательно потолка госдолга (правящая в текущий момент партия уверяет, что потолок надо повышать; оппозиция настаивает, что не надо, попутно выдвигая различные требования, не имеющие прямого касательства к долгу) в нынешнее тяжкое время не могут быть терпимы. Как заметил титан мысли и отец демократии И. М. Воробьянинов, "торг здесь неуместен".Сколь можно понять, глава Минфина США полагает, что сейчас бодания могут закончиться не лоббистской сделкой, которая всех более или менее удовлетворяет — и так до следующего года, когда цикл повторяется, — но крахом доллара, а такой исход лоббистских игр не удовлетворит никого. Все-таки доллар как резервная валюта — это палладиум американской державы, если же доллар утратит это почетное звание, то и перспективы США делаются неопределенными.Таким образом, экономист М. Л. Хазин с его неустанным "ceterum censeo, доллар плохо кончит" получил мощную идейную поддержку со стороны Минфина США.В ту же дуду продудел и миллиардер О. В. Дерипаска: "Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти 33 триллиона долларов. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга. Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на 17 триллионов долларов в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка".Выдержит, не выдержит — сказать трудно. "В долгосрочном плане, — как отметил экономист Дж. М. Кейнс, — все мы покойники". И доллар тоже не вечен. Здесь актуально простое соображение, которым А. И. Солженицын еще в 1973 году поделился с вождями Советского Союза: "То, что искони понимал любой деревенский дед на Украине или в России и мог бы давным-давно растолковать передовым экономистам, если б те в своем запале нашли бы время поконсультироваться с ним: что не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко".Тогда как американская внешняя и оборонная политика базировалась и базируется как раз на том, что одно и то же яблоко можно изгрызать и ныне, и присно, и во веки веков. Только что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил: "Соединенным Штатам придется удвоить свой оборонный бюджет, если конфликт на Украине обрушит миропорядок, основанный на правилах". Для генерала увеличить бюджет Пентагона с одного триллиона до двух — ровно в баню сходить. Хотя считает ли так Кассандра Йеллен — неизвестно.Тем более что она по роду службы мыслит не долгосрочными категориями, но самыми что ни на есть краткосрочными, размышляя, как полководец Кутузов на совете в Филях: "Я вижу, что мне придется платить за разбитые горшки". ФРС давно уже была не совсем здорова, но окончательно она понеслась по кочкам, провозгласив политику "вертолетных денег" (то есть щедро и бессчетно разбрасываемых как бы с геликоптера).Первым "вертолетчиком" стал глава ФРС в 2006-2014 годах Бен Бернанке, ему наследовала Йеллен. Но гений Бернанке был еще и в том, что он сумел вовремя смыться, став всемирно известным ученым и профессором, даже удостоенным в 2022 году Нобелевской премии по экономике — как раз за обоснование "вертолетных финансов", которые нужны и полезны. Тогда как Йеллен лишена возможности уйти в кусты — и ей придется отвечать и за себя, и за того парня.Конечно, такое случалось и прежде. В августе этого года будет как раз четверть века с тех пор, как глубокие монетаристы объявили в России дефолт. Глава ЦБ С. К. Дубинин лишился поста, равно как и его зам С. В. Алексашенко, отвечавший за размещение ГКО. А. Б. Чубайс был переброшен с финансов на электричество. Конечно, в 1998 году никто не считал рубль неколебимой резервной валютой, тогда как доллар в 2023-м многие таковой по-прежнему считают. Но хроники 1998 и 2023 годов имеют меж собой нечто общее. Всякие финансовые обрушения в чем-то похожи друг на друга.Поведение глубоких экономистов тоже примерно одно к одному. После дефолта 1998-го они на время приутихли. В 2020 году С. М. Гуриев, В. Л. Иноземцев, К. И. Сонин и вечный С. В. Алексашенко горячо одобряли разбрасывание денег и столь же горячо критиковали российских финансистов за недостаточное рвение в разбрасывании. Сегодня они — в соответствии с традицией — вдруг куда-то исчезли. Как в сказке, когда черт приходит за человеком. Но, в отличие от жертвы нечистого, передовые экономисты, конечно же, скоро вернутся и будут нас поучать далее.Хотя и неизвестно, чем кончится нынешний банковский кризис на Западе и что станется с долларом. Возможно, сбудутся наконец апокалиптические пророчества М. Л. Хазина. А возможно, будет гром не из тучи, а из навозной кучи и чародеи из ФРС и Минфина США в очередной раз извернутся.Правда, даже если сейчас в очередной раз выйдет, что страшен сон, да милостив Бог, вопрос о том, можно ли устойчиво и во веки веков править миром посредством печатного станка, останется открытым.Читайте также: Украина доведет поляков до потери суверенитета

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запад, сша, доллары, кризис