https://uz.sputniknews.ru/20230326/wildberries-provedet-vstrechi-s-uzbekskimi-predprinimatelyami-33232565.html

Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями

Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями

Переговоры о размещении товаров на российском маркетплейсе пройдут в Ташкенте 27-28 марта.

2023-03-26T19:46+0500

2023-03-26T19:46+0500

2023-03-26T19:46+0500

общество

узбекистан

россия

мастер-класс

компания

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Представители российского маркетплейса Wildberries 27-28 марта проведут в Ташкенте встречи с узбекскими предпринимателями.Во встрече, организованной при содействии с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Ассоциации "Узтекстильпром", примут участие около 80 компаний из Узбекистана.Как сообщили корреспонденту Sputnik в министерстве, ведомство и российская компания-ритейлер подписали Дорожную карту по реализации проекта строительства торгово-логистического центра в Узбекистане. В рамках этой программы представители компании проведут для узбекистанских предпринимателей мастер-класс по работе на маркетплейсе.Читайте также: На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана

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