https://uz.sputniknews.ru/20230326/wildberries-provedet-vstrechi-s-uzbekskimi-predprinimatelyami-33232565.html
Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями
Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями
Переговоры о размещении товаров на российском маркетплейсе пройдут в Ташкенте 27-28 марта.
2023-03-26T19:46+0500
2023-03-26T19:46+0500
2023-03-26T19:46+0500
общество
узбекистан
россия
мастер-класс
компания
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Представители российского маркетплейса Wildberries 27-28 марта проведут в Ташкенте встречи с узбекскими предпринимателями.Во встрече, организованной при содействии с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Ассоциации "Узтекстильпром", примут участие около 80 компаний из Узбекистана.Как сообщили корреспонденту Sputnik в министерстве, ведомство и российская компания-ритейлер подписали Дорожную карту по реализации проекта строительства торгово-логистического центра в Узбекистане. В рамках этой программы представители компании проведут для узбекистанских предпринимателей мастер-класс по работе на маркетплейсе.Читайте также: На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана
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узбекистан россия ташкент wildberries ритейлер маркетплейс мастер-класс министерство инвестиций промышленности и торговли ассоциация "узтекстильпром"
узбекистан россия ташкент wildberries ритейлер маркетплейс мастер-класс министерство инвестиций промышленности и торговли ассоциация "узтекстильпром"
Wildberries проведет встречи с узбекскими предпринимателями
Переговоры о размещении товаров на российском маркетплейсе пройдут в Ташкенте 27-28 марта.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Представители российского маркетплейса Wildberries 27-28 марта проведут в Ташкенте встречи с узбекскими предпринимателями.
Во встрече, организованной при содействии с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Ассоциации "Узтекстильпром", примут участие около 80 компаний из Узбекистана.
Как сообщили корреспонденту Sputnik
в министерстве, ведомство и российская компания-ритейлер подписали Дорожную карту по реализации проекта строительства торгово-логистического центра в Узбекистане.
В рамках этой программы представители компании проведут для узбекистанских предпринимателей мастер-класс по работе на маркетплейсе.