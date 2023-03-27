https://uz.sputniknews.ru/20230327/33266962.html
В какое время ложиться спать идеально для здоровья
В какое время ложиться спать идеально для здоровья
Независимо от того, "сова" вы или "жаворонок", следует планировать все так, чтобы спать достаточно долго, отмечают эксперты.
2023-03-27T22:00+0500
2023-03-27T22:00+0500
2023-03-27T22:00+0500
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В какое время ложиться спать идеально для здоровья, рассказали ученые, пишет в статье для Onet.pl Анна Томчик-Аниол.Сон от семи до восьми часов в сутки сможет обеспечить адекватный отдых, восстановление, эффективный обмен веществ и будет отличной профилактикой заболеваний сердца, мозга или эндокринной системы. Время, в которое человек ложится спать, играет не менее важную роль, отмечают специалисты.Исследования показали, что у людей, которые ложатся спать в полночь или позже, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов выше, чем у тех, кто засыпает в 22:00 и 23:00. Немного меньше рисков у тех, кто отправляется в кровать до 22:00. Люди, которые засыпают с 23:00 до 24:00, имеют 12-процентный риск развития заболеваний сердца. Если вы чувствуете упадок сил в 14:30, 15:00, лучше всего лечь спать спустя шесть-семь часов. Благодаря этому примерно в пять-шесть утра вы будете чувствовать себя выспавшимся и полным энергии для следующего дня.Специалисты отмечают, что идеальное время сна зависит от того, "сова" вы или "жаворонок", но независимо от этого нужно планировать все так, чтобы спать достаточно долго. Лучше всегда засыпать в одно и то же время, эта регулярность очень поможет здоровью, заключили эксперты.
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здоровье сон польза когда ложиться спать мнение врача идеальное время сова жаворонок советы эксперта
здоровье сон польза когда ложиться спать мнение врача идеальное время сова жаворонок советы эксперта
В какое время ложиться спать идеально для здоровья
Независимо от того, "сова" вы или "жаворонок", следует планировать все так, чтобы спать достаточно долго, отмечают эксперты.
В какое время ложиться спать идеально для здоровья, рассказали ученые, пишет в статье для Onet.pl
Анна Томчик-Аниол.
Сон от семи до восьми часов в сутки сможет обеспечить адекватный отдых, восстановление, эффективный обмен веществ и будет отличной профилактикой заболеваний сердца, мозга или эндокринной системы. Время, в которое человек ложится спать, играет не менее важную роль, отмечают специалисты.
Исследования показали, что у людей, которые ложатся спать в полночь или позже, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов выше, чем у тех, кто засыпает в 22:00 и 23:00. Немного меньше рисков у тех, кто отправляется в кровать до 22:00. Люди, которые засыпают с 23:00 до 24:00, имеют 12-процентный риск развития заболеваний сердца. Если вы чувствуете упадок сил в 14:30, 15:00, лучше всего лечь спать спустя шесть-семь часов. Благодаря этому примерно в пять-шесть утра вы будете чувствовать себя выспавшимся и полным энергии для следующего дня.
Специалисты отмечают, что идеальное время сна зависит от того, "сова" вы или "жаворонок", но независимо от этого нужно планировать все так, чтобы спать достаточно долго. Лучше всегда засыпать в одно и то же время, эта регулярность очень поможет здоровью, заключили эксперты.