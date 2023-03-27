Дождь и солнце: прогноз погоды на конец марта
© Наманган вилояти ҳокимлиги матбуот хизматиЎзбекистонда куз!
© Наманган вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на последние дни марта
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Узбекистане 28-30 марта ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, сообщает Служба гидрометеорологии республики (Узгидромет).
Синоптики прогнозируют небольшой дождь 28 марта в Каракалпакстане и Хорезмской области, 29 марта – на всей территории республики кроме Ферганской долины, 30 марта осадков не ожидается.
Из-за усиления ветра по всей республике, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных регионов страны возможно появление пыльного поземка.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область - ночью 7-12 градусов, днем 28-29 марта 22-27 градусов, 30 марта 24-29 градусов;
Бухарская, Навоийская области - ночью 9-14 градусов, днем 28-29 марта 22-27 градусов, 30 марта 24-29 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - 28 марта ночью 7-12 градусов, днем 22-27 градусов, 29-30 марта ночью 9-14 градусов, днем 20-25 градусов.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области - ночью 10-15 градусов, днем 28 и 30 марта 25-30 градусов, 29 марта 22-27 градусов.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области - ночью 7-12 градусов, днем 28 и 30 марта 22-27 градусов, 29 марта 20-25 градусов.
Предгорные и горные районы - ночью 2-7 градусов, днем 28 марта 13-18 градусов, 29-30 марта 10-15 градусов тепла.