https://uz.sputniknews.ru/20230327/dojd-i-solntse-prognoz-pogody-na-konets-marta-33235841.html

Дождь и солнце: прогноз погоды на конец марта

Дождь и солнце: прогноз погоды на конец марта

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на последние дни марта

2023-03-27T08:03+0500

2023-03-27T08:03+0500

2023-03-27T08:03+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В Узбекистане 28-30 марта ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, сообщает Служба гидрометеорологии республики (Узгидромет).Синоптики прогнозируют небольшой дождь 28 марта в Каракалпакстане и Хорезмской области, 29 марта – на всей территории республики кроме Ферганской долины, 30 марта осадков не ожидается.Из-за усиления ветра по всей республике, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных регионов страны возможно появление пыльного поземка.Температура воздуха:

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