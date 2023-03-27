https://uz.sputniknews.ru/20230327/kitayskaya-obrechennost-evropy-33235344.html

Китайская обреченность Европы

Китайская обреченность Европы

Представьте, что с вами случилось страшное: вы стали одним из европейских лидеров.

2023-03-27T10:10+0500

2023-03-27T10:10+0500

2023-03-27T11:38+0500

колумнисты

европа

китай

ес

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Да, вот сегодня, да, вот этой несчастной Европы. И — нравится вам это или наверняка нет — вы теперь вынуждены раз в несколько недель, грызя пальцы, участвовать в ритуальных сессиях по уничтожению Европы, под названием евросаммиты. Как на днях это в очередной раз произошло в Брюсселе.И вы обнаруживаете, что со вчерашнего дня все, что вы делаете, отныне должно быть с оглядкой на Китай. Даже если в повестке дня саммита таковой вообще не значился. Даже если вам мечталось никогда не размышлять, как иметь дело со страной, которая с помощью другого — московского — саммита в начале недели вывела мир в новую эпоху (по единогласному признанию ваших же собственных экспертов и комментаторов).Речь вот о чем: программа заседаний в Брюсселе и без того получалась депрессивной и жуткой. Сначала вы были обречены в очередной раз выслушивать неадекватного Владимира Зеленского, требующего от вас еще оружия и боеприпасов. В этот раз он вел себя настолько странно, что участники саммита сговорились постараться не публиковать это действо в СМИ, назвав разговор на саммите "закрытым". Далее вы штамповали резолюцию про те самые боеприпасы. Затем вы снова были обречены — в повестке дня стоял вопрос о полном запрете в Евросоюзе производства и продаж нормальных (бензиновых) автомобилей с 2035 года. И вы сидите и размышляете: а что в следующий раз будет запрещено людям в этом большом концлагере, в который превратилась эта ваша Европа. И долго ли люди будут это терпеть.Но вы, по крайней мере, твердо знаете, что ни о каком Китае разговора не планировалось, что прекрасно, потому что к разговору такому никто в вашем концлагере не готов. И тут появляются журналисты-расследователи, которые выясняют, что после московского саммита Владимира Путина — Си Цзиньпина ваш брюссельский разговор чуть ли не целиком ведется о том, как же теперь быть.Речь о серии публикаций в гонконгской South China Morning Post, где рассказывается: никто не ждал столь мощных результатов общения двух лидеров в Москве. Все жужжали под нос мантры насчет того, что Пекину очень хочется уговорить Москву капитулировать на украинских полях, то есть Китай на самом деле работает по нашему, западному, сценарию или как минимум держится от всей этой истории в стороне.И вдруг саммит в Брюсселе посещает Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и читает там собравшимся лекции: если вы и дальше будете делать вид, что "изолируете" Китай, то тот пойдет "целиком в своем собственном направлении". Тут все вспоминают недавнее выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказывавшей, что Китай начал уговаривать европейские производства переехать к нему за Великую стену. То есть те самые производства, которые сейчас должны погибнуть, для чего и собирали в этот раз брюссельский штамповочный цех. Не говоря о том, что раньше таким же уводом всего лучшего из ЕС занялись США. В общем, вызов.В итоге получается, что в ближайшие дни или в апреле вы, европейские страдальцы, бросаете все дела и едете в Пекин. На той неделе это будет премьер-министр Испании, затем придет очередь президента Франции и премьер-министра Италии, далее — главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.Вот что такое мировые лидеры (в отличие от еврочиновников): лидеры делают сильный ход, и вся Европа оставляет привычные дела и речи и несется подгонять себя под новую реальность. А реальность эта очень проста: хватит разговоров о том, что Украина не должна проиграть, и прочих надоевших фраз, давайте разбираться всерьез, отчего произошел конфликт и что теперь всем надо делать.А корни происходящего — в том, что еще год назад у ЕС был шанс выстроить внятную китайскую политику, исходящую из простой реальности: речь шла о главном торговом партнере Старого Света, чуть ли не последней надежде на избавление Европы от экономической деградации. И был саммит Китай — ЕС, и опять были гордые европейские инструкции Пекину о том, как тому себя вести в собственной стране и в мире в целом. Вот и получили нынешнюю ситуацию, которую все равно ведь надо как-то разгребать. Потому что без Китая и России дела в мире не решаются.

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