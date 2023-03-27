https://uz.sputniknews.ru/20230327/rossiyskie-aviakompanii-otkroyut-novye-reysy-iz-samarkanda-33257209.html

Российские авиакомпании откроют новые рейсы из Самарканда

Российские авиакомпании откроют новые рейсы из Самарканда

Из Международного аэропорта Самарканда "Победа" запустит рейсы в Москву, Utair полетит в Санкт-Петербург, а "Азимут" предлагает полеты в Сочи

2023-03-27T16:13+0500

2023-03-27T16:13+0500

2023-03-27T16:31+0500

общество

узбекистан

россия

авиакомпания "победа"

самарканд

ташкент

санкт-петербург

полеты

рейсы

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Авиакомпании-партнеры международного аэропорта Самарканда открыли новые рейсы и увеличили частоту полетов по наиболее популярным маршрутам ближнего и дальнего зарубежья, сообщает компания "Air Marakanda", управляющая самаркандским аэропортом.Так российская авиакомпания "Победа" впервые начнет регулярно летать из международного аэропорта Самарканда в Москву.Один раз в неделю, по пятницам "Utair" будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург.Авиакомпания "Азимут" увеличит частоту полетов в Минеральные Воды до 2-х раз в неделю, а с 7 апреля предлагает полеты по новому направлению — в крупнейший курортный город России — Сочи.Кроме того, Национальная авиакомпания "Uzbekistan Airways" запускает прямые рейсы в столицу Татарстана — Казань, которые будет осуществлять один раз в неделю по вторникам. Перевозчик также нарастит количество полетов по направлению Ташкент — Самарканд с 4 до 6 раз в неделю.Венгерская "Wizz Air" с апреля увеличивает количество рейсов в Абу-Даби (ОАЭ) и будет летать из Самарканда в столицу ОАЭ чаще — четыре раза, с июля — до 5 раз в неделю.А новый авиаперевозчик Узбекистана "Silk Avia" соединит Самарканд с регионами республики.Читайте также:

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