https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-germanii-prohodit-obschenacionalnaya-zabastovka-obschestvennogo-transporta-33238500.html
Германия может встать в многокилометровых пробках
Германия может встать в многокилометровых пробках
Общенациональная забастовка в Германии остановила движение транспорта
2023-03-27T10:34+0500
2023-03-27T10:34+0500
2023-03-27T11:37+0500
общество
германия
общественный транспорт
забастовка
профсоюз
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Понедельник 27 марта в Германии начался с общенациональной забастовки.Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%, сообщает РИА Новости.Забастовка продлится сутки и парализует движение практически всех видов транспорта в стране.14 миллионов или треть всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан Германии живут вдали от работы и зависят от общественного транспорта.При этом по закону забастовки не являются основанием для отсутствия на рабочем месте. Поэтому миллионам жителей страны пришлось искать альтернативы тому или иному виду транспорта и раньше выезжать из дома.Ранее Deutsche Bahn анонсировал, что из-за общенациональной забастовки приостановит движение всех поездов дальнего следования, включая те, которые отправляются в ночь и ранним утром понедельника. Ограничат и пригородное движение.В связи с этим основной железнодорожный оператор Германии призвал по возможности отложить запланированные поездки.Единственным выходом для многих станет автомобиль, однако из-за забастовок ожидают многокилометровые пробки. Также не исключили частичную блокаду скоростных автодорог сотрудниками автобанов.В Берлине наметили лишь забастовку сотрудников электричек с 4:00 до 15:00. Движение остального транспорта, согласно действующему договору профсоюзов и работодателей, не изменится.Кроме работников железной дороги, в забастовке участвуют представители авиаотрасли. По всей стране отменили более 600 рейсов. Ожидаются отмены и опоздания прилетающих рейсов в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга, в Бонне-Кельне, а также в Берлине.Забастовка в Германии закончится в 00:00 вторника, 28 марта.Читайте также: Отменен рейс "Uzbekistan Airways" во Франкфурт
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германия общественный транспорт забастовка профсоюз
германия общественный транспорт забастовка профсоюз
Германия может встать в многокилометровых пробках
10:34 27.03.2023 (обновлено: 11:37 27.03.2023)
Общенациональная забастовка может вызвать транспортный коллапс.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Понедельник 27 марта в Германии начался с общенациональной забастовки.
Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%, сообщает
РИА Новости.
Забастовка продлится сутки и парализует движение практически всех видов транспорта в стране.
14 миллионов или треть всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан Германии живут вдали от работы и зависят от общественного транспорта.
При этом по закону забастовки не являются основанием для отсутствия на рабочем месте. Поэтому миллионам жителей страны пришлось искать альтернативы тому или иному виду транспорта и раньше выезжать из дома.
Ранее Deutsche Bahn анонсировал, что из-за общенациональной забастовки приостановит движение всех поездов дальнего следования, включая те, которые отправляются в ночь и ранним утром понедельника. Ограничат и пригородное движение.
В связи с этим основной железнодорожный оператор Германии призвал по возможности отложить запланированные поездки.
Единственным выходом для многих станет автомобиль, однако из-за забастовок ожидают многокилометровые пробки. Также не исключили частичную блокаду скоростных автодорог сотрудниками автобанов.
В Берлине наметили лишь забастовку сотрудников электричек с 4:00 до 15:00. Движение остального транспорта, согласно действующему договору профсоюзов и работодателей, не изменится.
Кроме работников железной дороги, в забастовке участвуют представители авиаотрасли. По всей стране отменили более 600 рейсов. Ожидаются отмены и опоздания прилетающих рейсов в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга, в Бонне-Кельне, а также в Берлине.
Забастовка в Германии закончится в 00:00 вторника, 28 марта.