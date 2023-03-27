https://uz.sputniknews.ru/20230327/v-germanii-prohodit-obschenacionalnaya-zabastovka-obschestvennogo-transporta-33238500.html

Германия может встать в многокилометровых пробках

Германия может встать в многокилометровых пробках

Общенациональная забастовка в Германии остановила движение транспорта

2023-03-27T10:34+0500

2023-03-27T10:34+0500

2023-03-27T11:37+0500

общество

германия

общественный транспорт

забастовка

профсоюз

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Понедельник 27 марта в Германии начался с общенациональной забастовки.Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%, сообщает РИА Новости.Забастовка продлится сутки и парализует движение практически всех видов транспорта в стране.14 миллионов или треть всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан Германии живут вдали от работы и зависят от общественного транспорта.При этом по закону забастовки не являются основанием для отсутствия на рабочем месте. Поэтому миллионам жителей страны пришлось искать альтернативы тому или иному виду транспорта и раньше выезжать из дома.Ранее Deutsche Bahn анонсировал, что из-за общенациональной забастовки приостановит движение всех поездов дальнего следования, включая те, которые отправляются в ночь и ранним утром понедельника. Ограничат и пригородное движение.В связи с этим основной железнодорожный оператор Германии призвал по возможности отложить запланированные поездки.Единственным выходом для многих станет автомобиль, однако из-за забастовок ожидают многокилометровые пробки. Также не исключили частичную блокаду скоростных автодорог сотрудниками автобанов.В Берлине наметили лишь забастовку сотрудников электричек с 4:00 до 15:00. Движение остального транспорта, согласно действующему договору профсоюзов и работодателей, не изменится.Кроме работников железной дороги, в забастовке участвуют представители авиаотрасли. По всей стране отменили более 600 рейсов. Ожидаются отмены и опоздания прилетающих рейсов в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга, в Бонне-Кельне, а также в Берлине.Забастовка в Германии закончится в 00:00 вторника, 28 марта.Читайте также: Отменен рейс "Uzbekistan Airways" во Франкфурт

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