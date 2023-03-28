https://uz.sputniknews.ru/20230328/iskusstvennyy-intellekt-i-texnologii-mogut-spasti-mir-ot-globalnogo-krizisa---uchenyy-33267487.html

Искусственный интеллект и технологии могут спасти мир от глобального кризиса - ученый

Искусственный интеллект и технологии могут спасти мир от глобального кризиса - ученый

В скором времени мир может постичь не перенаселение, а демографический, а как следствие и экономический кризис, считает глава рекрутинговой платформы StepStone Себастьян Детмерс.

2023-03-28T07:00+0500

2023-03-28T07:00+0500

2023-03-28T07:00+0500

это интересно

экономика

демография

кризис

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Несмотря на ставшие уже традиционными прогнозы, мир в скором времени ждет не катастрофическое перенаселение, а демографический кризис, считает глава рекрутинговой платформы StepStone Себастьян Детмерс, пишет портал "Техкульт".По словам Детмерса, параллельно с ростом населения в мире происходят разрушительные процессы, результаты которых проявятся в ближайшие четыре десятилетия. В первую очередь это относится к странам с высоким уровнем жизни.Развитие здравоохранения, высокий уровень жизни и образования, растущая продолжительность жизни приводят к падению рождаемости в развитых странах, подчеркивает Детмерс. Это в свою очередь приведет к растущему дефициту квалифицированной рабочей силы.А нехватка рабочих рук неизбежно выльется в ухудшении благосостояния развитых стран, то есть к снижению эффективности экономики, производства, бизнеса, росту бедности, считает эксперт."Как показывают результаты исследований Фонда Гейтса, к концу текущего столетия трудоспособное население Италии, Испании и Греции сократиться на 50%, а Польши, Португалии, Румынии, Японии и Китая — почти на 75 %", - пишет портал.Ученый считает, что спасти мир могут передовые технологии - искусственный интеллект и роботы, способные заменить человека в рутинных задачах.Читайте также: Дерматолог: это главная причина раннего старения

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