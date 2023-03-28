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Искусственный интеллект и технологии могут спасти мир от глобального кризиса - ученый
Искусственный интеллект и технологии могут спасти мир от глобального кризиса - ученый
В скором времени мир может постичь не перенаселение, а демографический, а как следствие и экономический кризис, считает глава рекрутинговой платформы StepStone Себастьян Детмерс.
2023-03-28T07:00+0500
2023-03-28T07:00+0500
это интересно
экономика
демография
кризис
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Несмотря на ставшие уже традиционными прогнозы, мир в скором времени ждет не катастрофическое перенаселение, а демографический кризис, считает глава рекрутинговой платформы StepStone Себастьян Детмерс, пишет портал "Техкульт".По словам Детмерса, параллельно с ростом населения в мире происходят разрушительные процессы, результаты которых проявятся в ближайшие четыре десятилетия. В первую очередь это относится к странам с высоким уровнем жизни.Развитие здравоохранения, высокий уровень жизни и образования, растущая продолжительность жизни приводят к падению рождаемости в развитых странах, подчеркивает Детмерс. Это в свою очередь приведет к растущему дефициту квалифицированной рабочей силы.А нехватка рабочих рук неизбежно выльется в ухудшении благосостояния развитых стран, то есть к снижению эффективности экономики, производства, бизнеса, росту бедности, считает эксперт."Как показывают результаты исследований Фонда Гейтса, к концу текущего столетия трудоспособное население Италии, Испании и Греции сократиться на 50%, а Польши, Португалии, Румынии, Японии и Китая — почти на 75 %", - пишет портал.Ученый считает, что спасти мир могут передовые технологии - искусственный интеллект и роботы, способные заменить человека в рутинных задачах.Читайте также: Дерматолог: это главная причина раннего старения
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глобальный кризис перенаселение демографический кризис снижение рождаемости падение благосостояния экономики производства рост бедности искусственный интеллект технологии роботы
глобальный кризис перенаселение демографический кризис снижение рождаемости падение благосостояния экономики производства рост бедности искусственный интеллект технологии роботы

Искусственный интеллект и технологии могут спасти мир от глобального кризиса - ученый

07:00 28.03.2023
© Depositphotos.com / SdecoretКонцепция искусственного интеллекта
Концепция искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
© Depositphotos.com / Sdecoret
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В скором времени мир может постичь не перенаселение, а демографический, а как следствие и экономический кризис, считает глава рекрутинговой платформы StepStone Себастьян Детмерс.
Несмотря на ставшие уже традиционными прогнозы, мир в скором времени ждет не катастрофическое перенаселение, а демографический кризис, считает глава рекрутинговой платформы StepStone Себастьян Детмерс, пишет портал "Техкульт".
По словам Детмерса, параллельно с ростом населения в мире происходят разрушительные процессы, результаты которых проявятся в ближайшие четыре десятилетия. В первую очередь это относится к странам с высоким уровнем жизни.
Развитие здравоохранения, высокий уровень жизни и образования, растущая продолжительность жизни приводят к падению рождаемости в развитых странах, подчеркивает Детмерс. Это в свою очередь приведет к растущему дефициту квалифицированной рабочей силы.
А нехватка рабочих рук неизбежно выльется в ухудшении благосостояния развитых стран, то есть к снижению эффективности экономики, производства, бизнеса, росту бедности, считает эксперт.
"Как показывают результаты исследований Фонда Гейтса, к концу текущего столетия трудоспособное население Италии, Испании и Греции сократиться на 50%, а Польши, Португалии, Румынии, Японии и Китая — почти на 75 %", - пишет портал.
Ученый считает, что спасти мир могут передовые технологии - искусственный интеллект и роботы, способные заменить человека в рутинных задачах.
Читайте также: Дерматолог: это главная причина раннего старения
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