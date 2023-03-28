https://uz.sputniknews.ru/20230328/molodye-xudojniki-doljny-stajirovatsya-v-rossii---akmal-nur-33294879.html
"Молодые художники должны стажироваться в России" - Акмаль Нур
"Молодые художники должны стажироваться в России" - Акмаль Нур
Глава Академии художеств Узбекистана рассказал о международных связях академии и текущих проектах.
2023-03-28T20:12+0500
2023-03-28T20:12+0500
2023-03-28T20:12+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Академия художеств Узбекистана активно развивает отношения с художественными организациями других стран. О международных связях организации на брифинге рассказал руководитель академии Акмаль Нур."Сейчас во взаимном сотрудничестве проводятся международные выставки и фестивали, организуются творческие встречи с художниками. Также будет налажено сотрудничество по обучению молодых артистов", — сказал Акмаль Нур.Активно развивается сотрудничество с российскими учебными заведениями и профессиональными объединениями художников.Еще один пример сотрудничества - величественная статуя Джалалуддина Мангуберди в центре Ургенча, созданная в творческом соавторстве с российским скульптором Виталием Казанским.Академия также установила отношения с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Чехией и другими странами.Для популяризации узбекского национального наследия Академия художеств издала первый каталог "Современная миниатюра Узбекистана", в который вошли более 100 работ 40 художников, каллиграфов и живописцев, членов Союза художников, тиражом 1000 экземпляров.Читайте также: В Ташкенте открыли памятник архиепископу Луке
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узбекистан академия художеств акмаль нур россия сотрудничество стажировки проекты
узбекистан академия художеств акмаль нур россия сотрудничество стажировки проекты
"Молодые художники должны стажироваться в России" - Акмаль Нур
Глава Академии художеств Узбекистана рассказал о международных связях академии и текущих проектах.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Академия художеств Узбекистана активно развивает отношения с художественными организациями других стран. О международных связях организации на брифинге рассказал руководитель академии Акмаль Нур.
"Сейчас во взаимном сотрудничестве проводятся международные выставки и фестивали, организуются творческие встречи с художниками. Также будет налажено сотрудничество по обучению молодых артистов", — сказал Акмаль Нур.
Активно развивается сотрудничество с российскими учебными заведениями и профессиональными объединениями художников.
"В свое время наши специалисты стажировались в Санкт-Петербургском государственном академическом институте архитектуры, скульптуры и живописи имени Репина. Рассматриваются вопросы восстановления этого сотрудничества. Особенно молодые художники должны ехать в Россию повышать свое мастерство, а российских специалистов нужно приглашать к нам", - сказал он.
Еще один пример сотрудничества - величественная статуя Джалалуддина Мангуберди в центре Ургенча, созданная в творческом соавторстве с российским скульптором Виталием Казанским.
"Члены Академии художеств регулярно участвуют в российских конкурсах "Золотой феникс" (Смоленск), "Северная Венеция" (Санкт-Петербург), "Белая ворона" (Саратов), достойно представляют республику на международных творческих мероприятиях. В этом году мы запустим много проектов, укрепляя взаимное творческое сотрудничество", — отметила главный ученый секретарь Академии художеств Феруза Абиджанова.
Академия также установила отношения с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Чехией и другими странами.
Для популяризации узбекского национального наследия Академия художеств издала первый каталог "Современная миниатюра Узбекистана", в который вошли более 100 работ 40 художников, каллиграфов и живописцев, членов Союза художников, тиражом 1000 экземпляров.