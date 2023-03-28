https://uz.sputniknews.ru/20230328/molodye-xudojniki-doljny-stajirovatsya-v-rossii---akmal-nur-33294879.html

"Молодые художники должны стажироваться в России" - Акмаль Нур

"Молодые художники должны стажироваться в России" - Акмаль Нур

Глава Академии художеств Узбекистана рассказал о международных связях академии и текущих проектах.

2023-03-28T20:12+0500

2023-03-28T20:12+0500

2023-03-28T20:12+0500

культура

узбекистан

россия

академия художеств узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/451/32/4513246_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_1b812e7f8fdfccb14fbc6fa8ec0e0b80.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Академия художеств Узбекистана активно развивает отношения с художественными организациями других стран. О международных связях организации на брифинге рассказал руководитель академии Акмаль Нур."Сейчас во взаимном сотрудничестве проводятся международные выставки и фестивали, организуются творческие встречи с художниками. Также будет налажено сотрудничество по обучению молодых артистов", — сказал Акмаль Нур.Активно развивается сотрудничество с российскими учебными заведениями и профессиональными объединениями художников.Еще один пример сотрудничества - величественная статуя Джалалуддина Мангуберди в центре Ургенча, созданная в творческом соавторстве с российским скульптором Виталием Казанским.Академия также установила отношения с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Чехией и другими странами.Для популяризации узбекского национального наследия Академия художеств издала первый каталог "Современная миниатюра Узбекистана", в который вошли более 100 работ 40 художников, каллиграфов и живописцев, членов Союза художников, тиражом 1000 экземпляров.Читайте также: В Ташкенте открыли памятник архиепископу Луке

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан академия художеств акмаль нур россия сотрудничество стажировки проекты