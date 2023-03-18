https://uz.sputniknews.ru/20230318/tashkent-otkrytie-pamyatnik-arhiepiskop-luka-33019865.html

В Ташкенте открыли памятник архиепископу Луке

В Ташкенте открыли памятник архиепископу Луке

Автором памятника стал художник-монументалист Зураб Церетели.

2023-03-18T18:34+0500

2023-03-18T18:34+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В Свято-Успенском кафедральном соборе в Ташкенте прошло торжественное открытие и освящение памятника святителю Луке, архиепископу Крымскому и Симферопольскому, сообщает корреспондент Sputnik.Чин освящения монумента возглавил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.В торжественной службе также приняли участие временно управляющий патриаршими приходами в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископы Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, Душанбинский и Таджикистанский Павел, а также духовенство местной епархии.Автором памятника стал известный грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели.Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в Керчи) — хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, лауреат Сталинской премии первой степени (1946 г.).Он первым в начале прошлого века разработал и стал практиковать методы региональной анестезии. Его фундаментальный труд "Очерки гнойной хирургии" и сегодня используются как учебное пособие для начинающих врачей и как справочник для профессионалов.Читайте также:В Узбекистане стартовал всенародный хашарКак в Ташкенте отметили Крещение – видео

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