https://uz.sputniknews.ru/20230328/neudavsheesya-puteshestvie-uzbekistanets-pytalsya-vyvezti-iz-kyrgyzstana-bolshe-desyatka-belok-33279753.html

Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана больше десятка белок — его задержали

Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана больше десятка белок — его задержали

Пограничники Ошской области задержали узбекистанца при попытке контрабанды белок

2023-03-28T12:45+0500

2023-03-28T12:45+0500

2023-03-28T12:52+0500

общество

кыргызстан

узбекистан

кпп

контрабанда

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Гражданин Узбекистана хотел вывезти из Кыргызстана 13 живых белок, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности республики.43-летнего контрабандиста задержали на КПП "Достук". Клетки с белками он разместил в трех рюкзаках и прикрыл сверху личными вещами. При этом документы на них отсутствовали.По словам задержанного, перевезти животных его попросили, а вот для чего они нужны заказчикам, он не представляет.Милиция проводит разбирательство по этому делу.Читайте также: Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику

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