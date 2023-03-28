https://uz.sputniknews.ru/20230328/neudavsheesya-puteshestvie-uzbekistanets-pytalsya-vyvezti-iz-kyrgyzstana-bolshe-desyatka-belok-33279753.html
Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана больше десятка белок — его задержали
Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана больше десятка белок — его задержали
Пограничники Ошской области задержали узбекистанца при попытке контрабанды белок
2023-03-28T12:45+0500
2023-03-28T12:45+0500
2023-03-28T12:52+0500
общество
кыргызстан
узбекистан
кпп
контрабанда
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Гражданин Узбекистана хотел вывезти из Кыргызстана 13 живых белок, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности республики.43-летнего контрабандиста задержали на КПП "Достук". Клетки с белками он разместил в трех рюкзаках и прикрыл сверху личными вещами. При этом документы на них отсутствовали.По словам задержанного, перевезти животных его попросили, а вот для чего они нужны заказчикам, он не представляет.Милиция проводит разбирательство по этому делу.Читайте также: Пограничники СНГ соберутся, чтобы обсудить информационную политику
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кыргызстан узбекистан кпп контрабанда
кыргызстан узбекистан кпп контрабанда
Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана больше десятка белок — его задержали
12:45 28.03.2023 (обновлено: 12:52 28.03.2023)
На КПП в Ошской области задержали мужчину с ценными пушными зверьками без разрешительных документов на них.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik
. Гражданин Узбекистана хотел вывезти из Кыргызстана 13 живых белок, сообщает
Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности республики.
43-летнего контрабандиста задержали на КПП "Достук". Клетки с белками он разместил в трех рюкзаках и прикрыл сверху личными вещами. При этом документы на них отсутствовали.
По словам задержанного, перевезти животных его попросили, а вот для чего они нужны заказчикам, он не представляет.
Милиция проводит разбирательство по этому делу.