https://uz.sputniknews.ru/20230328/svo-artemovsk-i-avdeevka--glavnye-tochki-demilitarizatsii-vsu-33268581.html
СВО: Артемовск и Авдеевка — главные точки демилитаризации ВСУ
СВО: Артемовск и Авдеевка — главные точки демилитаризации ВСУ
Боевые действия высокой интенсивности – оптимальный формат денацификации киевского режима.
2023-03-28T10:07+0500
2023-03-28T10:07+0500
2023-03-28T10:41+0500
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Поэтому Артемовск и Авдеевка на карте российской СВО — не география, а стратегия, контрольные точки эффективного уничтожения украинской армии и военного потенциала НАТО. Российские силы железной хваткой сжимают войска противника в "бахмутской фортеции" и Авдеевском укрепрайоне.Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" уверенно продвигаются к центру Артемовска с нескольких направлений. Зачищаются каждое здание и каждый квартал. Вчера "музыканты" взяли под контроль всю территорию Артемовского завода обработки металлов, в одном из цехов которого ранее раздавал награды украинский президент Владимир Зеленский. Расширена зона российского контроля вблизи железнодорожной станции Бахмут-1.Наступательные действия штурмовых подразделений прикрывают экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", наносят удары термобарическими ракетами по противнику в опорных пунктах и заглубленных укрытиях. По позициям ВСУ в Артемовске также работают артиллеристы и снайперы. Украинские попытки деблокировать "бахмутскую фортецию" с запада жестко пресекают подразделения Сухопутных войск и авиация ВКС России. Взаимодействие на флангах группировок ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ налажено безупречно, российские силы в районе Артемовска монолитны.Главком ВСУ Валерий Залужный в отчаянии доложил лондонским кураторам о безысходном положении украинских войск, "тяжелой ситуации в Бахмуте". А, кроме того, в 50 км южнее "бахмутскую историю" повторяет Авдеевка, куда киевские власти запретили въезд волонтерам, журналистам и всем гражданским лицам. В городе началась эвакуация оставшихся украинских предприятий, сворачивается мобильная связь. По данным администрации ДНР, Авдеевский укрепрайон ВСУ близок к "оперативному окружению".Воздушная разведка, эффективная контрбатарейная борьба, огневой вал российской артиллерии — позволили вытеснить украинских пушкарей с линии боевого соприкосновения, на передовых позициях ВСУ остались лишь разбитые американские гаубицы М777, чехословацкие RM-70 Vampire и советские "Грады". ВКС России интенсивно наносят ракетно-бомбовые удары по Авдеевскому укрепрайону, применяют высокоточные, планирующие к цели до 50 км от точки сброса авиабомбы массой свыше 1500 кг.Запад не поможетБританские СМИ вчера сообщили, что в боях за Артемовск ежедневно гибнут до 200 украинских солдат. По данным администрации ЛНР, за неделю 20 — 26 марта киевский режим потерял под Артемовском убитыми 1 500 бойцов. Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО за минувшие сутки уничтожены более 620 украинских военнослужащих.Опубликованное видео разбитого российским авиаударом укрепрайона ВСУ дает представление о количестве иностранных наемников — повсюду лежат погибшие с нарукавными нашивками в виде польского и грузинского флагов ("отпускники" войска польского и члены Georgia national legion). Все варианты статистики не обещают ВСУ успешного контрнаступления, однако марионеточный киевский режим с потерями не считается. Западные кураторы гонят украинскую армию "в последний и решительный бой", предоставляя для массового самоубийства устаревшую бронетехнику и минимум боеприпасов. Моторизованные бригады ВСУ до сих пор ждут прибытия западных БМП Bradley и Marder, передвигаясь на антикварных бронеавтомобилях M1224.Боевая мощь обещанных 14 британских танков Challenger-2 с украинскими экипажами на 1000-километровой линии боевого соприкосновения может вызвать лишь недоумение или ассоциации с гладиаторскими боями времен древнего Рима — даже в комплекте с 20 бронетранспортерами Bulldog и 30 самоходными артустановками AS-90.Перспективные поставки нескольких десятков, возможно, сотен старых натовских "Леопардов" и "Абрамсов" также не могут изменить стратегического превосходства Вооруженных сил РФ на украинском ТВД. Россия занимает первое место на планете по количеству танков — более 12 тысяч, и в 2023 году выпустит 1 500 лучших в мире танков Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата". Разумеется, выпуск нескольких миллионов артиллерийских снарядов в год для российского ОПК проблемой не является. Такое не под силу США и НАТО — всему западному ВПК в его нынешнем состоянии, которое даже Washington Post называет "склеротической неспособностью производить оружие".В долларах и евро военная помощь Киеву "стран-доноров" (врагов РФ), вроде бы, стабильна, но дефицит авиации и тяжелой бронетехники, "снарядный голод" украинской артиллерии и многократное огневое превосходство российских войск — оставляют все меньше иллюзий. Методичные удары ВС России по районам концентрации резервов и объектам логистики ВСУ, прорыв частями ВДВ третьей линии украинской обороны к западу от Кременной — возвращают в суровую реальность.Политики и стратеги США и НАТО уже не тиражируют прошлогодний бред о "победе над Россией на поле боя", там согласны и на "ослабление" РФ методом радикальной мобилизации и постепенного уничтожения населения подконтрольной Киеву территории. Дешево и сердито. А также по-американски практично, ведь на новом витке истории эти люди могут вернуться в Россию, и этим усилить ее позиции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Спешка "Абрамсов" на Украину — признак стратегического поражения ВСУ и НАТО
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специальная военная операция россии на украине сво бахмут артемовск всу потери авдеевка вагнер
специальная военная операция россии на украине сво бахмут артемовск всу потери авдеевка вагнер
СВО: Артемовск и Авдеевка — главные точки демилитаризации ВСУ
10:07 28.03.2023 (обновлено: 10:41 28.03.2023)
Боевые действия высокой интенсивности — оптимальный формат денацификации киевского режима.
Поэтому Артемовск и Авдеевка на карте российской СВО — не география, а стратегия, контрольные точки эффективного уничтожения украинской армии и военного потенциала НАТО. Российские силы железной хваткой сжимают войска противника в "бахмутской фортеции" и Авдеевском укрепрайоне.
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" уверенно продвигаются к центру Артемовска с нескольких направлений. Зачищаются каждое здание и каждый квартал. Вчера "музыканты" взяли
под контроль всю территорию Артемовского завода обработки металлов, в одном из цехов которого ранее раздавал награды украинский президент Владимир Зеленский. Расширена зона российского контроля вблизи железнодорожной станции Бахмут-1.
Наступательные действия штурмовых подразделений прикрывают экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", наносят
удары термобарическими ракетами по противнику в опорных пунктах и заглубленных укрытиях. По позициям ВСУ в Артемовске также работают артиллеристы и снайперы. Украинские попытки деблокировать "бахмутскую фортецию" с запада жестко пресекают подразделения Сухопутных войск и авиация ВКС России. Взаимодействие на флангах группировок ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ налажено безупречно, российские силы в районе Артемовска монолитны.
Главком ВСУ Валерий Залужный в отчаянии доложил лондонским кураторам о безысходном положении украинских войск, "тяжелой ситуации в Бахмуте". А, кроме того, в 50 км южнее "бахмутскую историю" повторяет Авдеевка, куда киевские власти запретили въезд волонтерам, журналистам и всем гражданским лицам. В городе началась эвакуация оставшихся украинских предприятий, сворачивается мобильная связь. По данным администрации ДНР, Авдеевский укрепрайон ВСУ близок к "оперативному окружению".
Воздушная разведка, эффективная контрбатарейная борьба, огневой вал российской артиллерии — позволили вытеснить украинских пушкарей с линии боевого соприкосновения, на передовых позициях ВСУ остались лишь разбитые американские гаубицы М777, чехословацкие RM-70 Vampire и советские "Грады". ВКС России интенсивно наносят ракетно-бомбовые удары по Авдеевскому укрепрайону, применяют высокоточные, планирующие к цели до 50 км от точки сброса авиабомбы массой свыше 1500 кг.
Запад не поможет
Британские СМИ вчера сообщили, что в боях за Артемовск ежедневно гибнут до 200 украинских солдат. По данным администрации ЛНР, за неделю 20 — 26 марта киевский режим потерял под Артемовском убитыми 1 500 бойцов. Минобороны РФ сообщило
, что в зоне СВО за минувшие сутки уничтожены более 620 украинских военнослужащих.
Опубликованное видео разбитого российским авиаударом укрепрайона ВСУ дает представление о количестве иностранных наемников — повсюду лежат погибшие с нарукавными нашивками в виде польского и грузинского флагов ("отпускники" войска польского и члены Georgia national legion). Все варианты статистики не обещают ВСУ успешного контрнаступления, однако марионеточный киевский режим с потерями не считается. Западные кураторы гонят украинскую армию "в последний и решительный бой", предоставляя для массового самоубийства устаревшую бронетехнику и минимум боеприпасов. Моторизованные бригады ВСУ до сих пор ждут прибытия западных БМП Bradley и Marder, передвигаясь на антикварных бронеавтомобилях M1224.
Боевая мощь обещанных 14 британских танков Challenger-2 с украинскими экипажами на 1000-километровой линии боевого соприкосновения может вызвать лишь недоумение или ассоциации с гладиаторскими боями времен древнего Рима — даже в комплекте с 20 бронетранспортерами Bulldog и 30 самоходными артустановками AS-90.
Перспективные поставки
нескольких десятков, возможно, сотен старых натовских "Леопардов" и "Абрамсов" также не могут изменить стратегического превосходства Вооруженных сил РФ на украинском ТВД. Россия занимает первое место на планете по количеству танков — более 12 тысяч, и в 2023 году выпустит 1 500 лучших в мире танков Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата". Разумеется, выпуск нескольких миллионов артиллерийских снарядов в год для российского ОПК проблемой не является. Такое не под силу США и НАТО — всему западному ВПК в его нынешнем состоянии, которое даже Washington Post называет "склеротической неспособностью производить оружие".
В долларах и евро военная помощь Киеву "стран-доноров" (врагов РФ), вроде бы, стабильна, но дефицит авиации и тяжелой бронетехники, "снарядный голод" украинской артиллерии и многократное огневое превосходство российских войск — оставляют все меньше иллюзий. Методичные удары ВС России по районам концентрации резервов и объектам логистики ВСУ, прорыв частями ВДВ третьей линии украинской обороны к западу от Кременной — возвращают в суровую реальность.
Политики и стратеги США и НАТО уже не тиражируют прошлогодний бред о "победе над Россией на поле боя", там согласны и на "ослабление" РФ методом радикальной мобилизации и постепенного уничтожения населения подконтрольной Киеву территории. Дешево и сердито. А также по-американски практично, ведь на новом витке истории эти люди могут вернуться в Россию, и этим усилить ее позиции.
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