https://uz.sputniknews.ru/20230328/v-uzbekistane-mogut-ispolzovat-drony-dlya-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-33267784.html

В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения

В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения

Беспилотники смогут следить за порядком на дорогах вне населенных пунктов и искать угнанные авто.

2023-03-28T09:04+0500

2023-03-28T09:04+0500

2023-03-28T11:18+0500

общество

узбекистан

дрон

гибдд

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует создать единую автоматизированную информационную систему в ГСБДД. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения.МВД совместно с Минцифры, Агентством по оборонной промышленности изучат возможности и дадут предложения до 1 октября 2023 года по использованию дронов для выявления нарушений и происшествий на дорогах за пределами населенных пунктов, а также в розыске транспортных средств.С целью повышения эффективности управления безопасностью дорожного движения все действующие разрозненные системы объединят в единую автоматизированную информационно-аналитическую систему.Усовершенствуют также модуль административной практики системы, которая собирает данные по нарушениям правил дорожного движения, в том числе информацию, формируемую автоматизированной системой фото- и видеофиксации.Кроме того, система будет передавать информацию о наложенных штрафах за нарушения в режиме реального времени в налоговые органы.Читайте также: Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов

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