https://uz.sputniknews.ru/20230328/v-uzbekistane-mogut-ispolzovat-drony-dlya-bezopasnosti-dorojnogo-dvijeniya-33267784.html
В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения
В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения
Беспилотники смогут следить за порядком на дорогах вне населенных пунктов и искать угнанные авто.
2023-03-28T09:04+0500
2023-03-28T09:04+0500
2023-03-28T11:18+0500
общество
узбекистан
дрон
гибдд
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана планирует создать единую автоматизированную информационную систему в ГСБДД. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения.МВД совместно с Минцифры, Агентством по оборонной промышленности изучат возможности и дадут предложения до 1 октября 2023 года по использованию дронов для выявления нарушений и происшествий на дорогах за пределами населенных пунктов, а также в розыске транспортных средств.С целью повышения эффективности управления безопасностью дорожного движения все действующие разрозненные системы объединят в единую автоматизированную информационно-аналитическую систему.Усовершенствуют также модуль административной практики системы, которая собирает данные по нарушениям правил дорожного движения, в том числе информацию, формируемую автоматизированной системой фото- и видеофиксации.Кроме того, система будет передавать информацию о наложенных штрафах за нарушения в режиме реального времени в налоговые органы.Читайте также: Как накажут водителей, выезжающих на полосу для автобусов
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узбекистан гибдд дроны безопасность правила дорожного движения
узбекистан гибдд дроны безопасность правила дорожного движения
В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения
09:04 28.03.2023 (обновлено: 11:18 28.03.2023)
Беспилотники смогут следить за порядком на дорогах вне населенных пунктов и искать угнанные авто.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik
. Правительство Узбекистана планирует создать единую автоматизированную информационную систему в ГСБДД. Проект
постановления опубликован для общественного обсуждения.
МВД совместно с Минцифры, Агентством по оборонной промышленности изучат возможности и дадут предложения до 1 октября 2023 года по использованию дронов для выявления нарушений и происшествий на дорогах за пределами населенных пунктов, а также в розыске транспортных средств.
С целью повышения эффективности управления безопасностью дорожного движения все действующие разрозненные системы объединят в единую автоматизированную информационно-аналитическую систему.
Усовершенствуют также модуль административной практики системы, которая собирает данные по нарушениям правил дорожного движения, в том числе информацию, формируемую автоматизированной системой фото- и видеофиксации.
Кроме того, система будет передавать информацию о наложенных штрафах за нарушения в режиме реального времени в налоговые органы.