https://uz.sputniknews.ru/20230328/v-uzbekistane-mogut-nachat-proizvodstvo-zaryadok-dlya-elektromobiley-33293063.html

В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилей

В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилей

Локализацию производства обсудил министр энергетики республики с представителями компании "Huawei Digital Power".

2023-03-28T18:48+0500

2023-03-28T18:48+0500

2023-03-28T18:48+0500

общество

узбекистан

производство

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Компания "Huawei Digital Power" может локализовать в Узбекистане производство инверторов для солнечных устройств и зарядных устройств для электромобилей. Об этом сообщает Минэнерго.Вопрос локализации производства обсудил министр Джорабек Мирзамахмудов на встрече с вице-президентом "Huawei Digital Power" в Кита по Ближнему Востоку и Центральной Азии е Яо Сином.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сектора возобновляемой энергетики в Узбекистане, внедрение цифровых технологий для солнечных систем, начиная от домохозяйств, государственных учреждений и объектов социальной сферы и заканчивая крупными солнечными фотоэлектрическими электростанциями.Участники встречи обсудили развитие сотрудничества с экспертами по вопросам возобновляемых источников энергии из других стран, которые успешно внедряют решения в области солнечной энергетики, и обучение персонала в этой области.Напомним, в 2022 году Минэнерго и компания Huawei подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане.Читайте также: Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей

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