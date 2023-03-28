https://uz.sputniknews.ru/20230328/v-uzbekistane-mogut-nachat-proizvodstvo-zaryadok-dlya-elektromobiley-33293063.html
В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилей
В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилей
Локализацию производства обсудил министр энергетики республики с представителями компании "Huawei Digital Power".
2023-03-28T18:48+0500
2023-03-28T18:48+0500
2023-03-28T18:48+0500
общество
узбекистан
производство
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Компания "Huawei Digital Power" может локализовать в Узбекистане производство инверторов для солнечных устройств и зарядных устройств для электромобилей. Об этом сообщает Минэнерго.Вопрос локализации производства обсудил министр Джорабек Мирзамахмудов на встрече с вице-президентом "Huawei Digital Power" в Кита по Ближнему Востоку и Центральной Азии е Яо Сином.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сектора возобновляемой энергетики в Узбекистане, внедрение цифровых технологий для солнечных систем, начиная от домохозяйств, государственных учреждений и объектов социальной сферы и заканчивая крупными солнечными фотоэлектрическими электростанциями.Участники встречи обсудили развитие сотрудничества с экспертами по вопросам возобновляемых источников энергии из других стран, которые успешно внедряют решения в области солнечной энергетики, и обучение персонала в этой области.Напомним, в 2022 году Минэнерго и компания Huawei подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане.Читайте также: Тренд налицо: в Узбекистан завезли втрое больше электромобилей
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узбекистан локализация производства зарядки для электромобилей солнечных электростанций huawei digital power
узбекистан локализация производства зарядки для электромобилей солнечных электростанций huawei digital power
В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилей
Локализацию производства обсудил министр энергетики республики с представителями компании "Huawei Digital Power".
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik
. Компания "Huawei Digital Power" может локализовать в Узбекистане производство инверторов для солнечных устройств и зарядных устройств для электромобилей. Об этом сообщает
Минэнерго.
Вопрос локализации производства обсудил министр Джорабек Мирзамахмудов на встрече с вице-президентом "Huawei Digital Power" в Кита по Ближнему Востоку и Центральной Азии е Яо Сином.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сектора возобновляемой энергетики в Узбекистане, внедрение цифровых технологий для солнечных систем, начиная от домохозяйств, государственных учреждений и объектов социальной сферы и заканчивая крупными солнечными фотоэлектрическими электростанциями.
Участники встречи обсудили развитие сотрудничества с экспертами по вопросам возобновляемых источников энергии из других стран, которые успешно внедряют решения в области солнечной энергетики, и обучение персонала в этой области.
Напомним, в 2022 году Минэнерго и компания Huawei подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане.