https://uz.sputniknews.ru/20230328/za-privlechenie-uchiteley-k-prinuditelnym-rabotam-vveli-ugolovnuyu-otvetstvennost-33278630.html

За привлечение учителей к принудительным работам ввели уголовную ответственность

За привлечение учителей к принудительным работам ввели уголовную ответственность

Соответствующий закон утвердил президент Шавкат Мирзиёев. Документ предусматривает ужесточение наказания за нарушение прав педагогов.

2023-03-28T11:34+0500

2023-03-28T11:34+0500

2023-03-28T12:47+0500

общество

узбекистан

педагог

закон

уголовная ответственность

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, который предусматривает ужесточение наказания за воспрепятствование исполнению педагогическими работниками своих обязанностей. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Комил Алламжонов.В частности, штраф за административное принуждение педагогов к труду теперь составляет от 100 до 150 БРВ или от 30 до 45 млн сумов (БРВ — базовая расчетная величина, равна 300 тыс. сумов).В Уголовный кодекс также включили положение о специальной уголовной ответственности за действия в отношении педагогов. В случае рецидива — если администрация школы повторно совершит это же нарушение, на нее наложат штраф в размере от 45 до 60 млн сумов. Либо виновные руководители лишатся определенных прав на срок до 3 лет, либо наказываются исправительными работами на срок до 3 лет.Также усилена административная ответственность за препятствия в работе педагогов. Теперь за это деяние гражданам грозит штраф от 2,1 до 4,5 млн сумов, а должностным лицам — от 3 до 6 млн сумов.Примечательно, что ранее за незаконное вмешательство в деятельность педагога грозил только штраф. Теперь должностные лица, повторно совершившие данное нарушение, могут приговорить к административному аресту до 15 суток.Читайте также: Кто из педагогов теперь не обязан проходить аттестацию

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узбекистан педагоги права учителей незаконное принуждение к труду воспрепятствование выполнению должностных обязанностей помехи в работе закон шавкат мирзиёев