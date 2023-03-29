Где сегодня в Ташкенте отключат горячую воду — адреса
09:24 29.03.2023 (обновлено: 11:18 29.03.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков //
В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Так, сегодня, 29 марта, воды не будет:
ТЦ-7 — улицы Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар - 1, Асалобод – 1,2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.
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