https://uz.sputniknews.ru/20230329/gde-segodnya-tashkente-otklyuchat-vodu-adresa-33300175.html

Где сегодня в Ташкенте отключат горячую воду — адреса

Где сегодня в Ташкенте отключат горячую воду — адреса

В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды

2023-03-29T09:24+0500

2023-03-29T09:24+0500

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общество

узбекистан

горячая вода

вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Так, сегодня, 29 марта, воды не будет:ТЦ-7 — улицы Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар - 1, Асалобод – 1,2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут

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