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https://uz.sputniknews.ru/20230329/gde-segodnya-tashkente-otklyuchat-vodu-adresa-33300175.html
Где сегодня в Ташкенте отключат горячую воду — адреса
Где сегодня в Ташкенте отключат горячую воду — адреса
В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды
2023-03-29T09:24+0500
2023-03-29T11:18+0500
общество
узбекистан
горячая вода
вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Так, сегодня, 29 марта, воды не будет:ТЦ-7 — улицы Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар - 1, Асалобод – 1,2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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узбекистан горячая вода отключение veolia energy tashkent однодневные отключения улица корасув эльбек асалобод паркент чулпон
узбекистан горячая вода отключение veolia energy tashkent однодневные отключения улица корасув эльбек асалобод паркент чулпон

Где сегодня в Ташкенте отключат горячую воду — адреса

09:24 29.03.2023 (обновлено: 11:18 29.03.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков /  / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков /
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В столице в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Так, сегодня, 29 марта, воды не будет:
ТЦ-7 — улицы Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар - 1, Асалобод – 1,2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.
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Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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