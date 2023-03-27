https://uz.sputniknews.ru/20230327/goryachuyu-vodu-tashkente-vesnoy-otklyuchat-ne-budut-33263827.html

Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут

Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут

Горячую воду на пять дней отключать весной не будут

2023-03-27T19:08+0500

2023-03-27T19:08+0500

2023-03-27T19:11+0500

общество

узбекистан

ташкент

теплоснабжение

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Пятидневных отключений горячей воды в Ташкенте весной не будет. Об этом сообщила компания-оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent.Такой подход повысит качество проводимых испытаний. Специалисты сфокусируются на небольшом участке теплосети, а значит обследование будет более детальными, выявит больше дефектов.Ранее компания анонсировала отключение горячей воды в Ташкенте на 1 день в период с 27 марта по 5 апреля 2023 года для проведения испытаний тепловых сетей.Однодневные отключения, которые уже стартовали необходимы, чтобы испытать тепловые сети на расчетную температуру. Они проводятся раз в два года. При этом специалисты проверяют прочность трубопроводов в условиях температурных деформаций.Компания попросила сообщать о неисправностях по телефону (78) 129-01-85.А также пообещала провести испытания с наименьшими неудобствами для потребителей.Читайте также: Ташкентцам проведут перерасчет за некачественное отопление

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