https://uz.sputniknews.ru/20230327/goryachuyu-vodu-tashkente-vesnoy-otklyuchat-ne-budut-33263827.html
Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
Горячую воду на пять дней отключать весной не будут
2023-03-27T19:08+0500
2023-03-27T19:08+0500
2023-03-27T19:11+0500
общество
узбекистан
ташкент
теплоснабжение
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Пятидневных отключений горячей воды в Ташкенте весной не будет. Об этом сообщила компания-оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent.Такой подход повысит качество проводимых испытаний. Специалисты сфокусируются на небольшом участке теплосети, а значит обследование будет более детальными, выявит больше дефектов.Ранее компания анонсировала отключение горячей воды в Ташкенте на 1 день в период с 27 марта по 5 апреля 2023 года для проведения испытаний тепловых сетей.Однодневные отключения, которые уже стартовали необходимы, чтобы испытать тепловые сети на расчетную температуру. Они проводятся раз в два года. При этом специалисты проверяют прочность трубопроводов в условиях температурных деформаций.Компания попросила сообщать о неисправностях по телефону (78) 129-01-85.А также пообещала провести испытания с наименьшими неудобствами для потребителей.Читайте также: Ташкентцам проведут перерасчет за некачественное отопление
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узбекистан ташкент теплоснабжение испытания теплосетей отключения воды
узбекистан ташкент теплоснабжение испытания теплосетей отключения воды
Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
19:08 27.03.2023 (обновлено: 19:11 27.03.2023)
Гидравлические испытания тепловых сетей перенесли с весны на лето, сообщил оператор теплоснабжения столицы.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik
. Пятидневных отключений горячей воды в Ташкенте весной не будет. Об этом сообщила
компания-оператор теплоснабжения столицы Veolia Energy Tashkent.
"Гидравлические испытания запланированы на летне-осенний период, ближе к началу следующего отопительного сезона. При этом отключения воды будут происходить не одновременно во всем городе, а по кварталам”, — пояснили в компании.
Такой подход повысит качество проводимых испытаний. Специалисты сфокусируются на небольшом участке теплосети, а значит обследование будет более детальными, выявит больше дефектов.
Ранее компания анонсировала
отключение горячей воды в Ташкенте на 1 день в период с 27 марта по 5 апреля 2023 года для проведения испытаний тепловых сетей.
Однодневные отключения, которые уже стартовали необходимы, чтобы испытать тепловые сети на расчетную температуру. Они проводятся раз в два года. При этом специалисты проверяют прочность трубопроводов в условиях температурных деформаций.
Компания попросила сообщать о неисправностях по телефону (78) 129-01-85.
А также пообещала провести испытания с наименьшими неудобствами для потребителей.