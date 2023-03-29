https://uz.sputniknews.ru/20230329/inspektory-dps-budut-ispolzovat-narkotestery-33295537.html

Инспекторы ДПС будут использовать наркотестеры

Инспекторы ДПС будут использовать наркотестеры

До конца 2024 года всех инспекторов ДПС обеспечат специальными приборами для проведения экспресс-тестов на наркотики.

2023-03-29T08:03+0500

2023-03-29T08:03+0500

2023-03-29T09:05+0500

общество

дпс

узбекистан

наркотики

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Это предусматривает постановление правительства. Документ, в частности, дополняет правила регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств. Кроме алкотестеров, теперь будут применяться и наркотестеры.Инспекторы ДПС с помощью специальных приборов будут проверять водителей на употребление наркотических и психотропных веществ.Они имеют право отстранять от управления транспортным средством, если:Читайте также: В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения

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