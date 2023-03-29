https://uz.sputniknews.ru/20230329/inspektory-dps-budut-ispolzovat-narkotestery-33295537.html
Инспекторы ДПС будут использовать наркотестеры
Инспекторы ДПС будут использовать наркотестеры
До конца 2024 года всех инспекторов ДПС обеспечат специальными приборами для проведения экспресс-тестов на наркотики.
2023-03-29T08:03+0500
2023-03-29T08:03+0500
2023-03-29T09:05+0500
общество
дпс
узбекистан
наркотики
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Это предусматривает постановление правительства. Документ, в частности, дополняет правила регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств. Кроме алкотестеров, теперь будут применяться и наркотестеры.Инспекторы ДПС с помощью специальных приборов будут проверять водителей на употребление наркотических и психотропных веществ.Они имеют право отстранять от управления транспортным средством, если:Читайте также: В Узбекистане могут использовать дроны для безопасности дорожного движения
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узбекистан инспекторы дпс наркотестеры постановление правительства кого могут лишить прав
узбекистан инспекторы дпс наркотестеры постановление правительства кого могут лишить прав
Инспекторы ДПС будут использовать наркотестеры
08:03 29.03.2023 (обновлено: 09:05 29.03.2023)
До конца 2024 года всех инспекторов ДПС обеспечат специальными приборами для проведения экспресс-тестов на наркотики.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Это предусматривает постановление
правительства. Документ, в частности, дополняет правила регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств. Кроме алкотестеров, теперь будут применяться и наркотестеры.
Инспекторы ДПС с помощью специальных приборов будут проверять водителей на употребление наркотических и психотропных веществ.
Они имеют право отстранять от управления транспортным средством, если:
водитель находится под воздействием алкогольных напитков, наркотических и иных средств;
у водителя нет соответствующих документов на управление транспортным средством;
душевное состояние либо здоровье водителя мешает ему управлять транспортным средством;