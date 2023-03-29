https://uz.sputniknews.ru/20230329/kitayskie-partnery-pomogut-postroit-v-djizake-vetroelektrostantsii--33307143.html
Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции
Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции
Минэнерго подписало меморандум с китайскими компаниями о строительстве ветроэлектростанций в Джизаке
2023-03-29T13:18+0500
2023-03-29T13:18+0500
2023-03-29T13:18+0500
экономика
узбекистан
китай
инвестиции
ветряная электростанция
строительство
джизак
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана подписало Меморандум о взаимопонимании с тремя китайскими компаниями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Согласно документу, стороны изучат возможности строительства ветряных электростанций в Джизакской области мощностью до 1 000 МВт.China Huadian Overseas Investments будет участвовать в проекте в качестве инвестора, CNEEC — генерального подрядчика, а SANY Renewable Energy — поставщика ветряных турбин.В ближайшие дни китайские специалисты посетят стройплощадку и начнут изучение, рассказали в Минэнерго.Компании проанализируют процедуры заключения договоров в Узбекистане на принципах государственно-частного партнерства. В дальнейшем стороны подпишут соглашение на строительство ветроэлектростанции.В рамках меморандума прямые инвестиции китайских партнеров составят $1 млрд.Читайте также: В Узбекистане запустят 25 современных электростанций — подробности
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узбекистан китай инвестиции строительство ветряная электростанция джизак
узбекистан китай инвестиции строительство ветряная электростанция джизак
Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции
В рамках подписанного меморандума компании привлекут прямые инвестиции в размере $1 млрд.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Министерство энергетики Узбекистана подписало Меморандум о взаимопонимании с тремя китайскими компаниями. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства.
Согласно документу, стороны изучат возможности строительства ветряных электростанций в Джизакской области мощностью до 1 000 МВт.
China Huadian Overseas Investments будет участвовать в проекте в качестве инвестора, CNEEC — генерального подрядчика, а SANY Renewable Energy — поставщика ветряных турбин.
В ближайшие дни китайские специалисты посетят стройплощадку и начнут изучение, рассказали в Минэнерго.
Компании проанализируют процедуры заключения договоров в Узбекистане на принципах государственно-частного партнерства. В дальнейшем стороны подпишут соглашение на строительство ветроэлектростанции.
В рамках меморандума прямые инвестиции китайских партнеров составят $1 млрд.