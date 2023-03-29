https://uz.sputniknews.ru/20230329/kitayskie-partnery-pomogut-postroit-v-djizake-vetroelektrostantsii--33307143.html

Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции

Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции

Минэнерго подписало меморандум с китайскими компаниями о строительстве ветроэлектростанций в Джизаке

2023-03-29T13:18+0500

2023-03-29T13:18+0500

2023-03-29T13:18+0500

экономика

узбекистан

китай

инвестиции

ветряная электростанция

строительство

джизак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1259/10/12591097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b1de7f3e30627953cbe0ad1ff993c74.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана подписало Меморандум о взаимопонимании с тремя китайскими компаниями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Согласно документу, стороны изучат возможности строительства ветряных электростанций в Джизакской области мощностью до 1 000 МВт.China Huadian Overseas Investments будет участвовать в проекте в качестве инвестора, CNEEC — генерального подрядчика, а SANY Renewable Energy — поставщика ветряных турбин.В ближайшие дни китайские специалисты посетят стройплощадку и начнут изучение, рассказали в Минэнерго.Компании проанализируют процедуры заключения договоров в Узбекистане на принципах государственно-частного партнерства. В дальнейшем стороны подпишут соглашение на строительство ветроэлектростанции.В рамках меморандума прямые инвестиции китайских партнеров составят $1 млрд.Читайте также: В Узбекистане запустят 25 современных электростанций — подробности

узбекистан

китай

джизак

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай инвестиции строительство ветряная электростанция джизак