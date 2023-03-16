https://uz.sputniknews.ru/20230316/teplo-solntse-veter-uzbekistan-zapusk-25-elektrostantsiya-podrobnost-32973006.html

В Узбекистане запустят 25 современных электростанций — подробности

В Узбекистане запустят 25 современных электростанций — подробности

Чтобы увеличить генерирующие мощности к концу 2026 года в Узбекистане запустят 25 современных тепловых, солнечных и ветряных электростанций.

2023-03-16T19:27+0500

2023-03-16T19:27+0500

2023-03-16T19:27+0500

экономика

узбекистан

электростанция

солнечная электростанция

ветровая энергетика

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. За последние 4 года Узбекистан подписал 25 договоров с международными компаниями о закупке электроэнергии и инвестиционных соглашений на $10 млрд 148 млн, сообщает Минэнерго.Общая мощность 9 тепловых, 9 солнечных и 7 ветряных электростанций составит 11 954 МВт. Это 60 % текущей мощности всей энергосистемы республики.Электростанции запустят в ряде регионов. Так, к 2024 году в Навоийской области планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 600 МВт.В Самаркандской области запустят 3 солнечные фотоэлектрические станции. Их мощность составит 1 320 МВт.Мощность 3 современных тепловых электростанций в Сырдарьинской области будет 3 293 МВт. Они заработают к 2026 году.В Ташкентской области уже есть 3 тепловые электростанции (ТЭС) общей мощностью 710 МВт. В 2024-ом появится еще одна — там установят солнечные панели мощностью 400 МВт.Кроме этого, электростанции также запустят в Бухарской, Хорезмской, Сурхандарьинской областях, Каракалпакстане.Читайте также:

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