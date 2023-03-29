https://uz.sputniknews.ru/20230329/mexovye-izdeliya-iz-uzbekistana-predstavili-na-mejdunarodnoy-vystavke-v-seule-33308156.html
Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в Сеуле
Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в Сеуле
Узчармасаноат в Сеуле договорилась участвовать в международных аукционах и расширить экспорт меха и каракуля
2023-03-29T14:20+0500
2023-03-29T14:20+0500
2023-03-29T14:20+0500
экономика
узбекистан
южная корея
сеул
выставка
мех
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik В Южной Корее проходит “Международная выставка меха и кожи-2023” (International Fur and Leather Expo-2023). В ней участвуют предприятия Ассоциации “Узчармсаноат”, сообщили в пресс-службе ассоциации.Они представляют широкий ассортимент изделий из каракуля, меха и шерсти. Новые коллекции вызвали большой интерес у мировых производителей меха.В рамках выставки состоялись переговоры между делегацией “Узчармсаноат” и президентом Международной меховой федерации (IFF) Джонсом Манакасом.Глава IFF предложил экспортировать продукцию из каракуля не только в страны СНГ, но и на европейские рынки.Также стороны договорились организовать аукционы готовых изделий из каракуля и кожи на рынках Европы с использованием системы преференций GSP+.Кроме того, делегации Узбекистана поступили предложения по поставкам изделий из каракуля на турецкий рынок.Экспортные контракты с турецкой компанией планируют подписать на международной выставке “UzCharmExpo — ShoesStar — EURASIA2023”. Она пройдет в Ташкенте в апреле.Узбекская сторона также провела переговоры с южнокорейскими компаниями. Планируют встречи и с потенциальными партнерами из других стран.Читайте также: У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
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узбекистан южная корея сеул выставка мех каракуль узчармсаноат
узбекистан южная корея сеул выставка мех каракуль узчармсаноат
Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в Сеуле
Стороны достигли договоренности об организации аукционов готовой продукции из каракуля и шерсти на рынках Европы с использованием возможностей системы преференций GSP+.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik
В Южной Корее проходит “Международная выставка меха и кожи-2023” (International Fur and Leather Expo-2023). В ней участвуют предприятия Ассоциации “Узчармсаноат”, сообщили
в пресс-службе ассоциации.
Они представляют широкий ассортимент изделий из каракуля, меха и шерсти. Новые коллекции вызвали большой интерес у мировых производителей меха.
В рамках выставки состоялись переговоры между делегацией “Узчармсаноат” и президентом Международной меховой федерации (IFF) Джонсом Манакасом.
Глава IFF предложил экспортировать продукцию из каракуля не только в страны СНГ, но и на европейские рынки.
Также стороны договорились организовать аукционы готовых изделий из каракуля и кожи на рынках Европы с использованием системы преференций GSP+.
Кроме того, делегации Узбекистана поступили предложения по поставкам изделий из каракуля на турецкий рынок.
Экспортные контракты с турецкой компанией планируют подписать на международной выставке “UzCharmExpo — ShoesStar — EURASIA2023”. Она пройдет в Ташкенте в апреле.
Узбекская сторона также провела переговоры с южнокорейскими компаниями. Планируют встречи и с потенциальными партнерами из других стран.