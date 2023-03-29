https://uz.sputniknews.ru/20230329/mexovye-izdeliya-iz-uzbekistana-predstavili-na-mejdunarodnoy-vystavke-v-seule-33308156.html

Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в Сеуле

Меховые изделия из Узбекистана представили на международной выставке в Сеуле

Узчармасаноат в Сеуле договорилась участвовать в международных аукционах и расширить экспорт меха и каракуля

2023-03-29T14:20+0500

2023-03-29T14:20+0500

2023-03-29T14:20+0500

экономика

узбекистан

южная корея

сеул

выставка

мех

каракуль

узчармсаноат

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik В Южной Корее проходит “Международная выставка меха и кожи-2023” (International Fur and Leather Expo-2023). В ней участвуют предприятия Ассоциации “Узчармсаноат”, сообщили в пресс-службе ассоциации.Они представляют широкий ассортимент изделий из каракуля, меха и шерсти. Новые коллекции вызвали большой интерес у мировых производителей меха.В рамках выставки состоялись переговоры между делегацией “Узчармсаноат” и президентом Международной меховой федерации (IFF) Джонсом Манакасом.Глава IFF предложил экспортировать продукцию из каракуля не только в страны СНГ, но и на европейские рынки.Также стороны договорились организовать аукционы готовых изделий из каракуля и кожи на рынках Европы с использованием системы преференций GSP+.Кроме того, делегации Узбекистана поступили предложения по поставкам изделий из каракуля на турецкий рынок.Экспортные контракты с турецкой компанией планируют подписать на международной выставке “UzCharmExpo — ShoesStar — EURASIA2023”. Она пройдет в Ташкенте в апреле.Узбекская сторона также провела переговоры с южнокорейскими компаниями. Планируют встречи и с потенциальными партнерами из других стран.Читайте также: У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство

узбекистан

южная корея

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