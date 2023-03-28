Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20230328/u-rossii-uzbekistana-kozhevenno-obuvnoy-promyshlennosti-vysokiy-potencial-33291167.html
У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
Торгпред России в Узбекистане и председатель "Узчармсаноат" обсудили перспективы партнерства в этой сфере
2023-03-28T18:08+0500
2023-03-28T18:08+0500
экономика
узбекистан
россия
промышленность
инвестиции
экспорт
торговое представительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1c/33290420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97bd9127bfe17d277499e9f4c5186bd5.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.Перспективы в этой области обсудили торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев.За последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до $450 млн в 2022 году.Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до $1 млрд против более $200 млн по итогам прошлого года.Напомним, ранее Константин Злыгостев сообщил, что в этом году Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.Читайте также:
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1c/33290420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cf52b6082c9863288521aea47b6623cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия торгпредство ассоциация "узчармсаноат" кожевенно-обувная промышленность инвестиции экспорт товарооборот
узбекистан россия торгпредство ассоциация "узчармсаноат" кожевенно-обувная промышленность инвестиции экспорт товарооборот

У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство

18:08 28.03.2023
© Торговое представительство России в УзбекистанеСотрудничество России и Узбекистана: кожевенно-обувная промышленность
Сотрудничество России и Узбекистана: кожевенно-обувная промышленность - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
© Торговое представительство России в Узбекистане
Подписаться на
НовостиTelegram
Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев обсудили перспективы партнерства в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.
Перспективы в этой области обсудили торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев.
© Торговое представительство России в УзбекистанеСотрудничество России и Узбекистана: кожевенно-обувная промышленность
Сотрудничество России и Узбекистана: кожевенно-обувная промышленность - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2023
Сотрудничество России и Узбекистана: кожевенно-обувная промышленность
© Торговое представительство России в Узбекистане
За последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до $450 млн в 2022 году.
Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до $1 млрд против более $200 млн по итогам прошлого года.
Напомним, ранее Константин Злыгостев сообщил, что в этом году Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.
Читайте также:
В Самарканде пройдет российско-узбекский форум по здравоохранению
В Русском доме прошло заседание Делового клуба при Торгпредстве России — видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0