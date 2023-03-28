https://uz.sputniknews.ru/20230328/u-rossii-uzbekistana-kozhevenno-obuvnoy-promyshlennosti-vysokiy-potencial-33291167.html
У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
Торгпред России в Узбекистане и председатель "Узчармсаноат" обсудили перспективы партнерства в этой сфере
2023-03-28T18:08+0500
2023-03-28T18:08+0500
2023-03-28T18:08+0500
экономика
узбекистан
россия
промышленность
инвестиции
экспорт
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.Перспективы в этой области обсудили торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев.За последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до $450 млн в 2022 году.Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до $1 млрд против более $200 млн по итогам прошлого года.Напомним, ранее Константин Злыгостев сообщил, что в этом году Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.Читайте также:
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узбекистан россия торгпредство ассоциация "узчармсаноат" кожевенно-обувная промышленность инвестиции экспорт товарооборот
узбекистан россия торгпредство ассоциация "узчармсаноат" кожевенно-обувная промышленность инвестиции экспорт товарооборот
У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство
Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев обсудили перспективы партнерства в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом, сообщает
Торговое представительство России в Узбекистане.
Перспективы в этой области обсудили торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев.
За последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до $450 млн в 2022 году.
Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до $1 млрд против более $200 млн по итогам прошлого года.
Напомним, ранее
Константин Злыгостев сообщил, что в этом году Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.