https://uz.sputniknews.ru/20230328/u-rossii-uzbekistana-kozhevenno-obuvnoy-promyshlennosti-vysokiy-potencial-33291167.html

У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство

У России и Узбекистана в кожевенно-обувной промышленности высокий потенциал — Торгпредство

Торгпред России в Узбекистане и председатель "Узчармсаноат" обсудили перспективы партнерства в этой сфере

2023-03-28T18:08+0500

2023-03-28T18:08+0500

2023-03-28T18:08+0500

экономика

узбекистан

россия

промышленность

инвестиции

экспорт

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сотрудничество двух стран в кожевенно-обувной промышленности обладает высоким инвестиционным потенциалом, сообщает Торговое представительство России в Узбекистане.Перспективы в этой области обсудили торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев и председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев.За последние пять лет экспорт кожевенно-обувной продукции из Узбекистана вырос более чем в четыре раза — до $450 млн в 2022 году.Объем инвестиций к 2026-му планируют довести до $1 млрд против более $200 млн по итогам прошлого года.Напомним, ранее Константин Злыгостев сообщил, что в этом году Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.Читайте также:

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