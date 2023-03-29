https://uz.sputniknews.ru/20230329/muzykanty-iz-kyrgyzstana-ispolnyat-tashkente-saundtreki-iz-izvestnyh-kinofilmov-33333551.html
Музыканты из Кыргызстана исполнят в Ташкенте саундтреки из известных кинофильмов
Музыканты из Кыргызстана исполнят в Ташкенте саундтреки из известных кинофильмов
Прозвучат такие композиции из таких известных фильмов, как "Интерстеллар", "Дюна", "Пираты карибского моря"
2023-03-29T18:08+0500
2023-03-29T18:08+0500
2023-03-29T18:34+0500
культура
узбекистан
кыргызстан
оркестр
симфонический оркестр
музыка
музыканты
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В столичном Доме кинематографистов (бывший "Панорамный") 8 апреля пройдет концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра Кыргызстана — "Лучшая музыка из лучших фильмов", сообщает корреспондент Sputnik.Музыканты исполнят композиции из таких известных фильмов, как "Интерстеллар", "Дюна", "Пираты карибского моря", "Ла-Ла Ленд", "Мстители", "Великий Гэтсби", "Игра престолов", "Тихоокеанский рубеж" и многих других.Также музыканты готовят специальный музыкальный номер для узбекистанцев.В концерте примет участие камерный хор Liberty под управлением Юлии Остапенко. Дирижер — заслуженный деятель культуры Кыргызстана Нур Омурбаев.Читайте также:На джазовом фестивале в Ташкенте выступит народный артист России Игорь Бутман
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан кыргызстан ташкент саундтрек кинофильмы дом кинематографистов государственный эстрадно-симфонический оркестр кыргызстана музыка музыканты
узбекистан кыргызстан ташкент саундтрек кинофильмы дом кинематографистов государственный эстрадно-симфонический оркестр кыргызстана музыка музыканты
Музыканты из Кыргызстана исполнят в Ташкенте саундтреки из известных кинофильмов
18:08 29.03.2023 (обновлено: 18:34 29.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Прозвучат композиции из таких известных фильмов, как "Интерстеллар", "Дюна", "Пираты карибского моря" и многих других.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В столичном Доме кинематографистов (бывший "Панорамный") 8 апреля пройдет концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра Кыргызстана — "Лучшая музыка из лучших фильмов", сообщает корреспондент Sputnik.
Музыканты исполнят композиции из таких известных фильмов, как "Интерстеллар", "Дюна", "Пираты карибского моря", "Ла-Ла Ленд", "Мстители", "Великий Гэтсби", "Игра престолов", "Тихоокеанский рубеж" и многих других.
Также музыканты готовят специальный музыкальный номер для узбекистанцев.
"Мы с большой любовью готовим и исполним очень красивую узбекскую песню. Это большой секрет, который пока не можем раскрыть", — рассказала концертмейстер оркестра Анна Алябьева.
В концерте примет участие камерный хор Liberty под управлением Юлии Остапенко. Дирижер — заслуженный деятель культуры Кыргызстана Нур Омурбаев.