https://uz.sputniknews.ru/20230329/muzykanty-iz-kyrgyzstana-ispolnyat-tashkente-saundtreki-iz-izvestnyh-kinofilmov-33333551.html

Музыканты из Кыргызстана исполнят в Ташкенте саундтреки из известных кинофильмов

Музыканты из Кыргызстана исполнят в Ташкенте саундтреки из известных кинофильмов

Прозвучат такие композиции из таких известных фильмов, как "Интерстеллар", "Дюна", "Пираты карибского моря"

2023-03-29T18:08+0500

2023-03-29T18:08+0500

2023-03-29T18:34+0500

культура

узбекистан

кыргызстан

оркестр

симфонический оркестр

музыка

музыканты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/603/07/6030734_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_c1836a3fedfeeeee643847306188eec8.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В столичном Доме кинематографистов (бывший "Панорамный") 8 апреля пройдет концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра Кыргызстана — "Лучшая музыка из лучших фильмов", сообщает корреспондент Sputnik.Музыканты исполнят композиции из таких известных фильмов, как "Интерстеллар", "Дюна", "Пираты карибского моря", "Ла-Ла Ленд", "Мстители", "Великий Гэтсби", "Игра престолов", "Тихоокеанский рубеж" и многих других.Также музыканты готовят специальный музыкальный номер для узбекистанцев.В концерте примет участие камерный хор Liberty под управлением Юлии Остапенко. Дирижер — заслуженный деятель культуры Кыргызстана Нур Омурбаев.Читайте также:На джазовом фестивале в Ташкенте выступит народный артист России Игорь Бутман

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

узбекистан кыргызстан ташкент саундтрек кинофильмы дом кинематографистов государственный эстрадно-симфонический оркестр кыргызстана музыка музыканты