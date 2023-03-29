https://uz.sputniknews.ru/20230329/osobennosti-razmescheniya-rossiyskogo-yadernogo-orujiya-v-belarusi-33295741.html

Особенности размещения российского ядерного оружия в Беларуси

Особенности размещения российского ядерного оружия в Беларуси

Размещение российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь – адекватный и сдержанный ответ Союзного государства на агрессивную политику Запада.

2023-03-29T10:05+0500

2023-03-29T10:05+0500

2023-03-29T11:15+0500

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Безрассудное географическое и функциональное разбухание в Восточной Европе подчиненного Вашингтону военного блока НАТО закономерно трансформируется в угрозу физического уничтожения альянса и непосредственно США. Если Вашингтон продолжит отрицать реальность многополярного мира, алгоритмы равной и неделимой безопасности, ядерное оружие России с высокой вероятностью и легитимностью начнет "проецировать справедливость" в других чувствительных для Америки точках планеты.По инициативе белорусской стороны, Минск и Москва договорились о размещении на территории РБ российского ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин 25 марта уточнил: "С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия".Касаясь носителей, Путин отметил, что Россия уже передала Беларуси ракетный комплекс "Искандер", помогла переоборудовать самолеты. Недавнее заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном ускорило реализацию российско-белорусского проекта.Разумеется, этот акт укрепления безопасности Союзного государства не нарушает международных обязательств РФ и РБ. Сегодня Москва и Минск делают то же самое, что Вашингтон и европейские союзники практикуют десятилетиями. Пентагон хранит на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции не одну сотню термоядерных бомб B61 для возможной атаки на Россию, с участием многонациональных ВВС НАТО.На случай локального военного конфликта с одной из враждебных сопредельных стран Беларусь получает очень эффективный инструмент самообороны – тактическое ядерное оружие, которое могут оперативно применить по противнику белорусские летчики и ракетчики, сразу после согласования целей с российскими коллегами.Дальность неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых ракет ОТРК "Искандер" – до 500 км – позволяет белорусским специалистам держать под прицелом всю территорию Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, не говоря уже об Украине. Отныне блицкриг исключен, и недобрые соседи будут осторожнее бряцать оружием у границ РБ.Соединенные Штаты ранее пытались убедить весь мир, что их агрессивная политика на Украине не ведет к росту вероятности ядерной войны. Минск и Москва разрушили эту мифологию. Запад болезненно реагирует на ядерное укрепление Союзного государства, осознает, что ситуация "становится все опаснее и страшнее". США заявили, что будут "следить за последствиями". НАТО назвала заявление Путина "безответственным", Евросоюз пригрозил новыми санкциями. Экс-президент США Дональд Трамп просто призвал соотечественников "молиться". Действительно, страшно. А вдруг Россия расширит "американскую практику", и множество стран на планете смогут укрепить национальную безопасность тактическим ядерным щитом РФ – это не обещает американцам ничего хорошего.Цели и средстваПерспективу "ядерного сотрудничества" Беларуси и России обозначил в июне 2022 года Владимир Путин, когда объявил о передаче Беларуси ракет "Искандер-М", и обсудил возможность модернизации самолетов Су-25 ВВС РБ, способных нести ядерные боеголовки. Российский президент уточнил, что Беларусь получит их в течение ближайших месяцев – с баллистическими и крылатыми ракетами, которые можно применять "как в обычном, так и в ядерном исполнении".Тогда многие в Европе считали, что "решительная позиция США и НАТО" предотвратит появление ядерного оружия на территории Беларуси. Гипертрофированное самомнение Вашингтона и Брюсселя не повлияло на решение Минска и Москвы. Президент РБ Александр Лукашенко в августе 2022-го заявил: "Все готово!". Белорусские фронтовые бомбардировщики Су-24М первыми получили возможность нести ядерное оружие, находятся в готовности к провокациям со стороны Запада. Цели для ответно-встречного удара определены.Способность Су-24М летать днем и ночью на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности – делает бомбардировщик практически невидимым для средств ПВО противника, гарантирует доставку тактического ядерного боеприпаса к цели. Су-24М способен поднять до 8 тонн боевой нагрузки, нести до четырех управляемых планирующих бомб калибра 1500 кг (УПАБ-1500). Скорость у поверхности земли – 1400 км/час, на высоте – 2320 км/час. Боевой радиус до 1300 км.Американское издание Military Watch насчитало в ВВС Беларуси 30 самолетов Су-24М, кроме сотни однотипных машин, которые могла бы передать Россия. Белорусские ВВС имеют возможность интегрировать ядерное оружие с новыми тяжелыми истребителями Су-30СМ.Минск наряду с российскими "Искандерами" разрабатывает при поддержке Москвы белорусскую модификацию ОТРК. Высокоточные гиперзвуковые ракеты "Искандера" летают на скоростях более 8 Махов, и гарантированно уничтожают цели на украинском ТВД. Разумеется, Беларусь имеет столько же прав на размещение и применение тактического термоядерного оружия, сколько безъядерные Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция. Не Минск и Москва ведут Европу по ступеням эскалации к глобальному военному конфликту, и все же суровое возмездие агрессору они гарантируют.Марионеточный киевский режим 26 марта потребовал внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, чтобы противостоять "ядерному шантажу" России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о праве Москвы предпринимать необходимые шаги для обеспечения безопасности России и ее союзников: "В отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину. Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории".В МИД Беларуси отметили, что военное сотрудничество с Россией законно. РБ вынуждена реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси – не противоречит международному праву.Одновременно газета il Fatto Quotidiano опубликовала нелицеприятную для Киева и Вашингтона реплику известного итальянского политика, экс-евродепутата Барбары Спинелли: "Украина расплачивается десятками тысяч погибших за ошибки, невыполненные обещания, высокомерие, отсутствие интуиции, проявленные Западом в отношении России за десятилетия после холодной войны под руководством шести администраций США. Проводник, лишенный прозорливости, который за 34 последних годах создал всюду хаос, называя его "порядком, основанным на правилах", причем на американских правилах".Беларусь и Россия меняют правила в пользу многополярного мира, равной и неделимой безопасности для подавляющего большинства – 89 процентов человечества, которое не относится к странам НАТО. Мракобесие Запада не повлияет на размещение российского ядерного оружия на белорусской земле.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: СВО: Артемовск и Авдеевка — главные точки демилитаризации ВСУ

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