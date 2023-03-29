https://uz.sputniknews.ru/20230329/regiony-uzbekistana-i-kitaya-rasshiryat-sotrudnichestvo-33329156.html

Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество

Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество

Шавкат Мирзиёев обсудил с делегацией Китая вопросы сотрудничества между регионами двух стран

2023-03-29T16:59+0500

2023-03-29T16:59+0500

2023-03-29T16:59+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

китай

делегация

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Речь шла о реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, развитии транспортной инфраструктуры, создании промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах республики с участием ведущих китайских компаний.Также стороны заинтересованы в ускорении проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”.Вместе с тем они отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.В связи с этим президент поручил активизировать контакты и обмены, организовать бизнес-форумы, а также принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.Читайте также: Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции

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