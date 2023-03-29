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Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество
Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество
Шавкат Мирзиёев обсудил с делегацией Китая вопросы сотрудничества между регионами двух стран
2023-03-29T16:59+0500
2023-03-29T16:59+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
китай
делегация
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Речь шла о реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, развитии транспортной инфраструктуры, создании промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах республики с участием ведущих китайских компаний.Также стороны заинтересованы в ускорении проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”.Вместе с тем они отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.В связи с этим президент поручил активизировать контакты и обмены, организовать бизнес-форумы, а также принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.Читайте также: Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции
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узбекистан шавкат мирзиёев китай сотрудничество делегация регионы
узбекистан шавкат мирзиёев китай сотрудничество делегация регионы

Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество

16:59 29.03.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем.
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев поручил организовать визиты и бизнес-форумы, а также принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Речь шла о реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, развитии транспортной инфраструктуры, создании промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах республики с участием ведущих китайских компаний.
Также стороны заинтересованы в ускорении проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем.
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2023
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем они отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.
В связи с этим президент поручил активизировать контакты и обмены, организовать бизнес-форумы, а также принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.
Читайте также: Китайские партнеры помогут построить в Джизаке ветроэлектростанции
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