Регионы Узбекистана и Китая расширят практическое сотрудничество
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем.
Мирзиёев поручил организовать визиты и бизнес-форумы, а также принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи президента Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Речь шла о реализации совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, развитии транспортной инфраструктуры, создании промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах республики с участием ведущих китайских компаний.
Также стороны заинтересованы в ускорении проекта строительства железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем.
Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии СУАР Ма Синжуем.
Вместе с тем они отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.
В связи с этим президент поручил активизировать контакты и обмены, организовать бизнес-форумы, а также принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.