https://uz.sputniknews.ru/20230329/rossiyskaya-aviakompaniya-azimut-svyazala-pryamymi-reysami-sochi-urgench-33318505.html

Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч

Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч

Полеты из Сочи в международный аэропорт "Ургенч" планируют выполнять раз в неделю — по средам

2023-03-29T14:17+0500

2023-03-29T14:17+0500

2023-03-29T14:17+0500

общество

узбекистан

россия

полеты

прямой рейс

ургенч

самарканд

москва

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" открыла новое направление в Узбекистан, сообщает компания Uzbekistan Airports.Сегодня самолет с 61 пассажиром на борту выполнил первый регулярный рейс по маршруту Сочи — Ургенч — Сочи.Прямые перелеты из Сочи в международный аэропорт "Ургенч" планируют выполнять один раз в неделю — по средам."Азимут" также связывает Ургенч с другими российскими городами — Москвой и Минеральными Водами.Напомним, с 27 марта 2023 года российский авиаперевозчик увеличил частоту полетов по направлению Минеральные Воды — Самарканд — Минеральные Воды. Теперь летать туда можно дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Ранее, рейсы были только по вторникам."Азимут" — российская авиакомпания, которая базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.Читайте также:

узбекистан

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