https://uz.sputniknews.ru/20230329/rossiyskaya-aviakompaniya-azimut-svyazala-pryamymi-reysami-sochi-urgench-33318505.html
Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч
Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч
Полеты из Сочи в международный аэропорт "Ургенч" планируют выполнять раз в неделю — по средам
2023-03-29T14:17+0500
2023-03-29T14:17+0500
2023-03-29T14:17+0500
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ургенч
самарканд
москва
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" открыла новое направление в Узбекистан, сообщает компания Uzbekistan Airports.Сегодня самолет с 61 пассажиром на борту выполнил первый регулярный рейс по маршруту Сочи — Ургенч — Сочи.Прямые перелеты из Сочи в международный аэропорт "Ургенч" планируют выполнять один раз в неделю — по средам."Азимут" также связывает Ургенч с другими российскими городами — Москвой и Минеральными Водами.Напомним, с 27 марта 2023 года российский авиаперевозчик увеличил частоту полетов по направлению Минеральные Воды — Самарканд — Минеральные Воды. Теперь летать туда можно дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Ранее, рейсы были только по вторникам."Азимут" — российская авиакомпания, которая базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.Читайте также:
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узбекистан россия москва ургенч самарканд прямой рейс авиакомпания "азимут" компания uzbekistan airports аэропорт
узбекистан россия москва ургенч самарканд прямой рейс авиакомпания "азимут" компания uzbekistan airports аэропорт
Российская авиакомпания "Азимут" соединила Сочи и Ургенч
Полеты из Сочи в международный аэропорт "Ургенч" планируют выполнять раз в неделю — по средам.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Российская авиакомпания "Азимут" открыла новое направление в Узбекистан, сообщает
компания Uzbekistan Airports.
Сегодня самолет с 61 пассажиром на борту выполнил первый регулярный рейс по маршруту Сочи — Ургенч — Сочи.
Прямые перелеты из Сочи в международный аэропорт "Ургенч" планируют выполнять один раз в неделю — по средам.
"Азимут" также связывает Ургенч с другими российскими городами — Москвой и Минеральными Водами.
Напомним, с 27 марта 2023 года российский авиаперевозчик увеличил частоту полетов по направлению Минеральные Воды — Самарканд — Минеральные Воды. Теперь летать туда можно дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Ранее, рейсы были только по вторникам.
"Азимут" — российская авиакомпания, которая базируется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.