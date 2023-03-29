https://uz.sputniknews.ru/20230329/rossiyskie-uchenye-razrabotali-metod-uskorennogo-zazhivleniya-tkaney-chelovecheskogo-organizma-33303429.html

Для заживления тканей и костей в России будут использовать 3D-печать

Для заживления тканей и костей в России будут использовать 3D-печать

Разработки российских ученых помогут быстрому заживлению и повысят качество жизни людей

2023-03-29T12:13+0500

2023-03-29T12:13+0500

2023-03-29T12:36+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ученые РХТУ имени Д. И. Менделеева разработали новую технологию гетерофазной 3D-печати биополимерами. Ее используют для производства имплантатов и матриксов. Они, в свою очередь, помогут быстрому заживлению и восстановлению костной и мягких тканей организма, сообщает РИА Новости.Проект реализуют в рамках программы Минобрнауки "Приоритет 2030".Ученые разработали конструкцию самого принтера и экструдер (пресс). Это расширит спектр "чернил" — материалов, которые используют для печати.Кроме того, создали специальную гетерофазную систему. Она будет точно задавать нужные характеристики будущего изделия.В мире подобные технологии уже используют для печати тканей и несложных органов, однако российская разработка дает возможность более точной 3D-печати. Это позволит производить сложные медицинские изделия из биополимеров, а в дальнейшем различные ткани и органы, чтобы улучшать качество жизни людей.В ближайшее время ученые планируют сделать образец имплантата для заживления повреждений и регенерации костной и мягких тканей, а также провести его лабораторные и клинические исследования.В процессе работы использовали достижения разных областей химии: полимерной, композиционных материалов и химической технологии.Читайте также: Россия представит новейшие медтехнологии на выставке в Ташкенте

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