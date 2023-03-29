https://uz.sputniknews.ru/20230329/v-turetskoy-provintsii-xatay-ustanavlivayut-modulnye-konteynery-iz-uzbekistana-33325062.html
В турецкой провинции Хатай устанавливают модульные контейнеры из Узбекистана
В турецкой провинции Хатай устанавливают модульные контейнеры из Узбекистана
Узбекистан отправил в Турцию модульные жилые конструкции
2023-03-29T15:41+0500
2023-03-29T15:41+0500
2023-03-29T15:41+0500
общество
турция
землетрясение
узбекистан
благотворительность
помощь
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В рамках благотворительной помощи после землетрясений, которые произошли в Турции, власти Узбекистана направили туда модульные конструкции, сообщает турецкое агентство “Анадолу”Площадь утепленного контейнера — 21 кв.м. Внутри есть кухня и санузел. В каждом может разместиться по одной семье.100 модульных конструкций легко собрать, разобрать и перенести в другое место. В течение 15 дней их установят в районе Овакент провинции Хатай. На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы.Читайте также: Как Узбекистан помогал Турции —инфографикаДобро не знает возраста: узбекистанка пожертвовала пенсию пострадавшим в Турции — видео
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узбекистан турция землетрясение благотворительность помощь
узбекистан турция землетрясение благотворительность помощь
В турецкой провинции Хатай устанавливают модульные контейнеры из Узбекистана
В каждом из 100 модулей разместят семьи, пострадавшие от разрушительных землетрясений в Турции.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik
. В рамках благотворительной помощи после землетрясений, которые произошли в Турции, власти Узбекистана направили туда модульные конструкции, сообщает
турецкое агентство “Анадолу”
Площадь утепленного контейнера — 21 кв.м. Внутри есть кухня и санузел. В каждом может разместиться по одной семье.
100 модульных конструкций легко собрать, разобрать и перенести в другое место. В течение 15 дней их установят в районе Овакент провинции Хатай. На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы.