Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230330/cegodnya-na-massive-stroitel-otklyuchat-goryachuyu-vodu-33339995.html
Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду
Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду
В Ташкенте в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды
2023-03-30T09:16+0500
2023-03-30T11:15+0500
общество
узбекистан
горячая вода
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/10/23364053_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f15b6685c23683a111694da4a8d28b3.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет на массиве "Строитель". Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Напомним, с 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/10/23364053_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_100f1d8a6df8eef1f66358e82328cc59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан горячая вода компания veolia energy tashkent однодневные отключения
узбекистан горячая вода компания veolia energy tashkent однодневные отключения

Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду

09:16 30.03.2023 (обновлено: 11:15 30.03.2023)
© pexels.com/Nithin PAКрупным планом фото капли воды
Крупным планом фото капли воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2023
© pexels.com/Nithin PA
Подписаться на
НовостиTelegram
В Ташкенте в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет на массиве "Строитель". Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Напомним, с 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды.
Читайте также:
Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0