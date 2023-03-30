https://uz.sputniknews.ru/20230330/cegodnya-na-massive-stroitel-otklyuchat-goryachuyu-vodu-33339995.html
Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду
Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду
В Ташкенте в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды
2023-03-30T09:16+0500
2023-03-30T09:16+0500
2023-03-30T11:15+0500
общество
узбекистан
горячая вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет на массиве "Строитель". Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Напомним, с 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут
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узбекистан горячая вода компания veolia energy tashkent однодневные отключения
узбекистан горячая вода компания veolia energy tashkent однодневные отключения
Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду
09:16 30.03.2023 (обновлено: 11:15 30.03.2023)
В Ташкенте в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Сегодня горячей воды не будет на массиве "Строитель". Об этом сообщает
компания Veolia Energy Tashkent.
Напомним, с 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды.