https://uz.sputniknews.ru/20230330/cegodnya-na-massive-stroitel-otklyuchat-goryachuyu-vodu-33339995.html

Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду

Cегодня на массиве "Строитель" отключат горячую воду

В Ташкенте в ряде районов до 5 апреля не будет горячей воды

2023-03-30T09:16+0500

2023-03-30T09:16+0500

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общество

узбекистан

горячая вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня горячей воды не будет на массиве "Строитель". Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Напомним, с 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды.Читайте также:Горячую воду в Ташкенте весной отключать не будут

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