https://uz.sputniknews.ru/20230330/chpu-piramidu-heopsa-zakroyut-dlya-turistov-iz-za-restavracii-33365582.html
Пирамиду Хеопса для туристов закроют — подробности
Пирамиду Хеопса для туристов закроют — подробности
Пирамиду Хеопса в Египте закроют с июня из-за реставрации
2023-03-30T16:18+0500
2023-03-30T16:18+0500
2023-03-30T16:18+0500
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египет
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достопримечательности
реставрация
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пирамиду Хеопса с июня 2023 года закроют для посещений, сообщает РИА Новости.При этом другая знаменитая пирамида — Микерина будет работать в прежнем режиме, добавили в ведомстве.Археологический комплекс пирамид Гизы находится на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст памятников более 4,5 тыс лет. Комплекс включает три великие пирамиды фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до н.э.): Хеопса, Хефрена и Микерина.Пирамиду Хеопса считают одним из семи чудес света. Это — самая большая и древняя из трех пирамид на плато Гиза. Ее изначальная высота — 147 метров. В кладке пирамиды — 2,3 млн известняковых блоков весом 2,5 тонны каждый. Мумию же самого фараона Хеопса (Хуфу) до сих пор не нашли.Читайте также: Чем Узбекистан намерен заинтересовать туристов — подробности
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египет туристы пирамида хеопса реставрация
египет туристы пирамида хеопса реставрация
Пирамиду Хеопса для туристов закроют — подробности
Всемирно известная египетская пирамида в начале лета станет недоступна для посетителей из-за реставрации.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik
. Пирамиду Хеопса с июня 2023 года закроют для посещений, сообщает
РИА Новости.
"Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы”, — рассказали в министерстве туризма и древностей Египта.
При этом другая знаменитая пирамида — Микерина будет работать в прежнем режиме, добавили в ведомстве.
Археологический комплекс пирамид Гизы находится на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст памятников более 4,5 тыс лет. Комплекс включает три великие пирамиды фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до н.э.): Хеопса, Хефрена и Микерина.
Пирамиду Хеопса считают одним из семи чудес света. Это — самая большая и древняя из трех пирамид на плато Гиза. Ее изначальная высота — 147 метров. В кладке пирамиды — 2,3 млн известняковых блоков весом 2,5 тонны каждый. Мумию же самого фараона Хеопса (Хуфу) до сих пор не нашли.