https://uz.sputniknews.ru/20230330/shavkat-mirzieev-opredelil-mery-po-razvitiyu-turizma-33344793.html

Чем Узбекистан намерен заинтересовать туристов — подробности

Чем Узбекистан намерен заинтересовать туристов — подробности

Для привлечения туристов в Узбекистане разработают интересные программы на 12 языках и создадут туристические кластеры

2023-03-30T11:30+0500

2023-03-30T11:30+0500

2023-03-30T11:30+0500

туризм

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

туризм

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Каждый лишний день, который туристы проводят в Узбекистане, увеличивает годовой экспорт туризма на $300 млн. Как привлечь и чем заинтересовать гостей, чтобы продлить их путешествие по стране обсудили на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.К примеру, иностранцы посещают Хорезм вдвое реже, чем Бухару и Самарканд. При этом в Хорезме есть все возможности для того, чтобы туристы оставались в регионе на 3-4 дня. Однако не хватает интересных программ и продвижения.В связи с этим 11 вузов будут собирать информацию и формировать контент об истории, памятниках и достопримечательностях 31 района и 143 туристических махаллей. На основе этих данных разработают турпакеты на 12 языках.Чтобы объединить гостиницы, объекты культурного, природного, этно- и гастрономического туризма, президент поручил организовать туристические кластеры, а также внедрить сертификат гостеприимства.Чтобы увеличить турсезон на два месяца, предложили создать в Ташкентской и Джизакской областях инфраструктуру для лыжного туризма, а летом — купальные зоны в других регионах. Кроме того, в летний период можно использовать возможности 22 заповедников, 24 природных парков и природных памятников.В 2023 году планируют привлечь 7 млн иностранных и 15 млн внутренних туристов, увеличить экспорт отрасли до $2,5 млрд.Читайте также: Самолеты станут летать чаще: Мирзиёев определил задачи по развитию туризма

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узбекистан шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание туризм