https://uz.sputniknews.ru/20230330/eksperty-raskryli-shemy-obmana-turistov-turcii-33334121.html
Как обманывают туристов в Турции — подробности
Как обманывают туристов в Турции — подробности
Эксперты рассказали о самых частых способах обмана туристов в Турции
2023-03-30T08:30+0500
2023-03-30T08:30+0500
2023-03-30T10:26+0500
туризм
турция
туристы
мошенничество
популярность
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Туристы в Турции нередко становятся жертвами обмана, о самых популярных его схемах сообщает РИА Новости.К примеру, часто мошенники продают за $30 тур, который стоит $60 долларов. В эту сумму уже входят транспорт, питание и экскурсии.По его словам, такие туркомпании действуют без лицензии или под видом уже закрытых фирм. Ассоциация сообщает о нарушителях, но они создают конторы уже под другими названиями.В Стамбуле наиболее популярен обман путешественников у банкомата."Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства", — объяснил Ташчи.Его турфирма помогла полиции задержать троих преступников, которые обманывали туристов в центральном районе Стамбула 2021 году. Они получили тюремные сроки от восьми месяцев до года.Также туристы лишаются смартфонов и сумок в кафе и ресторанах. При этом полиция расследует такие случаи, только если гость о них сообщит.Владелец одной из турфирм в провинции Анталья рассказал о так называемом "законном обмане", когда гиды и турфирмы договариваются с определенными магазинами, ресторанами и завозят в них экскурсионные группы. Они получают комиссию за посредничество, а туристы думают, что сделали выгодные покупки, приобретая товары на самом деле по завышенным ценам.В Стамбуле в последнее время распространяется практика, когда путешественников уговаривают зайти в кафе. В итоге счет оказывается гигантским, гостя запугивают и лишают средств. Даже если потерпевший обратится в полицию, доказать что-либо будет сложно.Ежедневно на центральной пешеходной улице Истикляль у отдыхающих крадут вещи, а в магазинах, пока клиент выбирает товар, — сумки.Читайте также: С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов
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турция туристы мошенничество случаи обман схемы популярность
турция туристы мошенничество случаи обман схемы популярность
Как обманывают туристов в Турции — подробности
08:30 30.03.2023 (обновлено: 10:26 30.03.2023)
Эксперты назвали самые распространенные виды мошенничества в ресторанах, магазинах, около банкоматов и на улицах.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik
. Туристы в Турции нередко становятся жертвами обмана, о самых популярных его схемах сообщает
РИА Новости.
К примеру, часто мошенники продают за $30 тур, который стоит $60 долларов. В эту сумму уже входят транспорт, питание и экскурсии.
"Туристы верят предложившим меньшую цену, отправляются в поездку, где оказывается, что билеты в музеи не включены в стоимость, питание тоже. Клиенты возмущаются, возникают скандалы. Такое бывает и в Анталье, и в Стамбуле", — рассказал член отделения Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье Салих Ташчи.
По его словам, такие туркомпании действуют без лицензии или под видом уже закрытых фирм. Ассоциация сообщает о нарушителях, но они создают конторы уже под другими названиями.
В Стамбуле наиболее популярен обман путешественников у банкомата.
"Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства", — объяснил Ташчи.
Его турфирма помогла полиции задержать троих преступников, которые обманывали туристов в центральном районе Стамбула 2021 году. Они получили тюремные сроки от восьми месяцев до года.
Также туристы лишаются смартфонов и сумок в кафе и ресторанах. При этом полиция расследует такие случаи, только если гость о них сообщит.
Владелец одной из турфирм в провинции Анталья рассказал о так называемом "законном обмане", когда гиды и турфирмы договариваются с определенными магазинами, ресторанами и завозят в них экскурсионные группы. Они получают комиссию за посредничество, а туристы думают, что сделали выгодные покупки, приобретая товары на самом деле по завышенным ценам.
В Стамбуле в последнее время распространяется практика, когда путешественников уговаривают зайти в кафе. В итоге счет оказывается гигантским, гостя запугивают и лишают средств. Даже если потерпевший обратится в полицию, доказать что-либо будет сложно.
Ежедневно на центральной пешеходной улице Истикляль у отдыхающих крадут вещи, а в магазинах, пока клиент выбирает товар, — сумки.