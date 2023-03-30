https://uz.sputniknews.ru/20230330/eksperty-raskryli-shemy-obmana-turistov-turcii-33334121.html

Как обманывают туристов в Турции — подробности

Как обманывают туристов в Турции — подробности

Эксперты рассказали о самых частых способах обмана туристов в Турции

2023-03-30T08:30+0500

2023-03-30T08:30+0500

2023-03-30T10:26+0500

туризм

турция

туристы

мошенничество

популярность

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Туристы в Турции нередко становятся жертвами обмана, о самых популярных его схемах сообщает РИА Новости.К примеру, часто мошенники продают за $30 тур, который стоит $60 долларов. В эту сумму уже входят транспорт, питание и экскурсии.По его словам, такие туркомпании действуют без лицензии или под видом уже закрытых фирм. Ассоциация сообщает о нарушителях, но они создают конторы уже под другими названиями.В Стамбуле наиболее популярен обман путешественников у банкомата."Турист вставляет карту в аппарат, в это время к нему подходят аферисты и предлагают помощь. Когда пользователь вытаскивает "пластик", все данные с него уже скопированы мошенниками с помощью специально установленного в банкомат устройства", — объяснил Ташчи.Его турфирма помогла полиции задержать троих преступников, которые обманывали туристов в центральном районе Стамбула 2021 году. Они получили тюремные сроки от восьми месяцев до года.Также туристы лишаются смартфонов и сумок в кафе и ресторанах. При этом полиция расследует такие случаи, только если гость о них сообщит.Владелец одной из турфирм в провинции Анталья рассказал о так называемом "законном обмане", когда гиды и турфирмы договариваются с определенными магазинами, ресторанами и завозят в них экскурсионные группы. Они получают комиссию за посредничество, а туристы думают, что сделали выгодные покупки, приобретая товары на самом деле по завышенным ценам.В Стамбуле в последнее время распространяется практика, когда путешественников уговаривают зайти в кафе. В итоге счет оказывается гигантским, гостя запугивают и лишают средств. Даже если потерпевший обратится в полицию, доказать что-либо будет сложно.Ежедневно на центральной пешеходной улице Истикляль у отдыхающих крадут вещи, а в магазинах, пока клиент выбирает товар, — сумки.Читайте также: С начала года в Узбекистан приехало 58 тыс. туристов

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